ChromeOS M139 disponibile nello stable channel: le novità per i Chromebook

Google annuncia la disponibilità, nello “stable channel” di ChromeOS M139. La nuova versione del sistema operativo di Big G segna un passo importante nell’evoluzione dei Chromebook, introducendo una serie di miglioramenti che puntano a rafforzare la sicurezza, aumentare la produttività e rendere l’esperienza utente più accessibile e intuitiva, anche in caso di lavoro su differenti esemplari di Chromebook.

ChromeOS M139: il desk sync

Una delle funzionalità introdotte con ChromeOS M139 è ChromeOS desk sync. Questa caratteristica è progettata per permettere agli utenti di riprendere rapidamente il lavoro interrotto quando passano da un dispositivo all’altro.

Desk sync è in grado di ripristinare tutte le finestre, le schede aperte e persino i cookie della sessione precedente, facilitando una transizione fluida e senza interruzioni. Per gli amministratori di sistema, la funzionalità può essere attivata per gli utenti gestiti tramite la Console di Amministrazione, seguendo il percorso Dispositivi > Chrome > Impostazioni > Desk sync. Gli utenti finali avranno comunque la possibilità di disabilitare l’opzione se non desiderano utilizzarla.

La funzionalità desk sync si rivela particolarmente utile per i dispositivi condivisi e per i lavoratori in prima linea in settori quali la sanità, l’ospitalità e la manifattura, che hanno l’esigenza di loggarsi in più computer nel corso di un turno lavorativo.

ChromeOS M139: calibrazione del touchscreen

Un’altra aggiunta significativa in ChromeOS M139 è lo strumento di calibrazione del touchscreen. Questo aggiornamento consente agli utenti Chromebook di calibrare i confini dei display touchscreen esterni che vengono collegati al dispositivo.

L’impostazione è stata introdotta per aiutare l’allineamento dei confini del display esterno, garantendo che gli input tattili corrispondano correttamente al contenuto visualizzato sullo schermo. Per accedere a questa funzionalità, gli utenti devono navigare in Impostazioni > Dispositivo > Display, selezionare il display touchscreen esterno appropriato dall’elenco e accedere all’opzione Calibra touchscreen.

Questa funzione tornerà utile in contesti in cui un chromebook (o un chromebox) è connesso ad un display esterno touch, ad esempio un totem informativo o una cassa di pagamento nel settore del commercio.