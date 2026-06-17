CIE, la scadenza del 3 agosto non vale più: cosa cambia ora

La prospettiva di una sostituzione obbligatoria e immediata delle carte d’identità cartacee aveva già messo in allerta milioni di cittadini e centinaia di uffici anagrafici. Fino a due giorni fa, infatti, il 3 agosto 2026 rappresentava una scadenza destinata a segnare la fine definitiva dei documenti cartacei ancora in circolazione, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso.

La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2026, tuttavia, cambia il quadro: le carte d’identità cartacee ancora valide (ovvero non scadute) continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza per specifiche finalità, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Questo il testo del comunicato diffuso al termine del Consiglio:

(…) Si stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio.

Perché il Governo ha deciso di prorogare la validità delle carte cartacee

Ovviamente, la scelta non nasce da un ripensamento sulla digitalizzazione dei documenti d’identità. L’obiettivo resta la progressiva adozione della CIE (Carta d’Identità Elettronica) come documento di riferimento. Il calendario, tuttavia, rischiava di produrre effetti indesiderati.

Molti Comuni si trovano contemporaneamente alle prese con nuovi adempimenti amministrativi, con il rinnovo di diverse amministrazioni locali e con attività straordinarie che assorbono risorse e personale. A ciò si aggiunge il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da una minore disponibilità di personale negli uffici anagrafici. Una corsa generalizzata alla sostituzione del documento d’identità cartaceo avrebbe comportato tempi di attesa molto lunghi, difficoltà nella gestione delle prenotazioni e un aumento delle richieste urgenti.

La proroga consente quindi una transizione più graduale. Chi possiede una carta cartacea ancora valida non dovrà necessariamente richiedere subito una nuova CIE e i Comuni potranno inoltre rilasciare documenti provvisori in caso di difficoltà.

Che cosa cambia realmente per i cittadini

L’aspetto più importante riguarda chi possiede una carta d’identità cartacea con scadenza successiva al 3 agosto 2026. In precedenza tali documenti avrebbero perso efficacia a quella data, come previsto dalle indicazioni ministeriali diffuse nei primi mesi dell’anno. Ora, invece, il documento potrà continuare a essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza, nei casi previsti.

La proroga non elimina la necessità di passare alla CIE che può essere attivata senza impazzire, seguendo la nostra guida.

Chi intende utilizzare spesso i servizi digitali della Pubblica Amministrazione oppure ha necessità di disporre di un documento più moderno e versatile potrebbe comunque trovare conveniente richiedere il nuovo documento senza attendere la scadenza. Di contro, specie se si usasse già SPID, la richiesta della CIE può essere posticipata fino alla scadenza del documento. In un altro articolo abbiamo visto quando sostituire SPID con CIE e quando usare insieme i due strumenti.

Attraverso l’applicazione ufficiale CieID e uno smartphone compatibile con la tecnologia NFC, il cittadino può utilizzare la carta come strumento di autenticazione ai portali della Pubblica Amministrazione e a numerosi servizi online. In pratica la CIE funziona come una vera identità digitale ad alto livello di affidabilità.

La carta elettronica integra inoltre elementi di sicurezza avanzati contro la contraffazione: dati memorizzati in forma protetta, certificati digitali, controlli crittografici e sistemi di verifica che consentono alle autorità di accertarne rapidamente l’autenticità. Sono caratteristiche assenti nei vecchi documenti cartacei, progettati in un’epoca in cui il problema delle frodi documentali aveva dimensioni molto diverse rispetto a quelle attuali.

In un altro approfondimento ci siamo concentrati sulla differenze tra SPID e CIE in termini di sicurezza.

La questione europea e le ragioni tecniche della transizione

Le pressioni verso l’abbandono dei documenti cartacei non derivano soltanto da esigenze nazionali. Il Regolamento europeo 2019/1157 ha introdotto standard comuni per rafforzare la sicurezza dei documenti d’identità dei cittadini dell’Unione Europea e contrastare falsificazioni e furti d’identità.

Le versioni cartacee dei documenti non rispettano i requisiti previsti dalle più recenti normative internazionali in materia di identificazione personale. L’adozione di documenti elettronici con componenti biometriche e certificati digitali consente controlli più affidabili sia alle frontiere sia durante le procedure di identificazione.