Cineca e Fastweb + Vodafone: alleanza per l'AI generativa nelle aziende

Cineca è un consorzio interuniversitario italiano, con sede principale a Bologna, che opera nel settore dell’High-Performance Computing (HPC), dell’ICT e dei servizi per la ricerca scientifica e l’istruzione. Fondato nel 1969, è uno dei più grandi centri di supercalcolo in Europa e fornisce supporto a università, enti di ricerca, pubblica amministrazione e aziende. Insieme con Fastweb + Vodafone, Cineca annuncia un accordo strategico per supportare le imprese nello sviluppo e nella messa in produzione di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI).

Il protocollo d’intesa firmato tra le parti permetterà alle aziende e agli enti di ricerca di passare con continuità dalla fase di test e sperimentazione gestita con Cineca a quella operativa, sfruttando le infrastrutture di calcolo avanzate e le soluzioni cloud ad alte prestazioni garantite dal supercomputer NeXXt AI Factory di Fastweb + Vodafone.

Un modello virtuoso per portare in azienda le applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa a livello produttivo

L’accordo con Fastweb e Vodafone prevede che Cineca coinvolga in un modello virtuoso di filiera i soggetti che, superata la fase di ricerca e sviluppo, necessitano di infrastrutture scalabili e performanti per portare le proprie applicazioni AI a livello produttivo.

Fastweb + Vodafone metterà quindi a disposizione la propria piattaforma tecnologica e il supercomputer NeXXt AI Factory, un sistema NVIDIA DGX costruito su 248 GPU H100, un’infrastruttura in grado di gestire l’addestramento e l’implementazione di modelli Gen AI su larga scala.

Grazie alla propria rete di ultima generazione, ai servizi cloud resilienti e sicuri, nonché alla presenza di infrastrutture di cybersecurity avanzate come NOC (Network Operations Center) e SOC (Security Operations Center), Fastweb + Vodafone si propone come partner strategico per tutte le realtà che vogliono scalare i propri progetti di AI con efficienza e sicurezza.

“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni settore e Fastweb + Vodafone è impegnata a fornire le migliori tecnologie per accelerare questa trasformazione”, ha dichiarato Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone. “Grazie a questa collaborazione con Cineca, le aziende – incluse le PMI – potranno contare su un percorso fluido e sicuro per trasformare i propri progetti AI in soluzioni operative di successo”.

“La strategia europea sull’intelligenza artificiale vuole promuovere la creazione di filiere dell’AI, che vadano dallo sviluppo di nuove soluzioni fino alle applicazioni finali”, ha sottolineato Francesco Ubertini, Presidente di Cineca. “La collaborazione tra Cineca e Fastweb + Vodafone si sviluppa esattamente con tali obiettivi: confido che possa rivelarsi preziosa per rafforzare l’innovazione e la competitività del nostro Paese”.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Fastweb + Vodafone per lo sviluppo dell’AI e della trasformazione digitale, fornendo alle imprese italiane strumenti concreti per innovare in un contesto tecnologico sicuro, scalabile ed efficiente.

Cineca gestisce alcuni dei più potenti supercomputer in Europa, tra cui Leonardo, un sistema di classe exascale. Questi sistemi sono utilizzati per simulazioni avanzate in fisica, chimica, ingegneria, biologia e altre discipline.