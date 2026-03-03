Clear Linux sparisce dal Web: cosa sta succedendo in Intel

A luglio del 2025 Intel ha annunciato la chiusura definitiva del progetto Clear Linux OS, la sua distribuzione Linux altamente ottimizzata per processori x86-64, ponendo fine a un progetto decennale che aveva guadagnato notorietà per prestazioni, efficienza e design tecnico innovativo. Per oltre 10 anni Clear Linux ha servito sviluppatori, team cloud e professionisti DevOps come esempio di integrazione profonda tra sistema operativo open source e architettura hardware di classe server e workstation.

Da oggi il sito ufficiale di Clear Linux non risponde più e risultano completamente rimossi i dati per la risoluzione del nome di dominio a livello di server DNS.

Nato durante l’OpenStack Summit di Vancouver con l’obiettivo di fornire una piattaforma altamente performante per cloud, container e DevOps, Clear Linux ha attraversato anni di sviluppo continuo. Nel corso della sua esistenza, la distribuzione ha adottato un modello di rolling release, con aggiornamenti frequenti e automatici, e un proprio gestore di pacchetti, swupd .

Nonostante questi punti di forza, il 18 luglio 2025 Intel ha annunciato l’interruzione immediata di ogni supporto, patch di sicurezza e manutenzione, archiviando il repository GitHub in sola lettura.

Origini e caratteristiche tecniche di Clear Linux

Clear Linux OS era concepito per mostrare l’efficacia delle ottimizzazioni specifiche per l’architettura Intel, pur risultando efficace anche su CPU concorrenti come quelle di AMD.

Il sistema si basava su un kernel Linux monolitico aggiornato costantemente con le ultime versioni upstream e integrava ottimizzazioni aggressive a livello di compilazione e kernel, sfruttando flag come AVX-512 e tecnologie di memoria avanzate. La distribuzione era utilizzata in scenari server, cloud e container dove le prestazioni e la rapidità di deployment contano più di una compatibilità hardware generalista.

Uno dei tratti distintivi era l’approccio “stateless”, con una netta separazione tra configurazioni di sistema e dati utente, che facilitava aggiornamenti atomici e consistenti.

Il modello di packaging attraverso bundle permetteva di raggruppare pacchetti correlati e aggiornare l’intero stack in blocchi coesi, riducendo le dipendenze problematiche tipiche di altri sistemi basati su RPM o deb.

Ottimizzazioni e prestazioni

Le ottimizzazioni di Clear Linux non si limitavano alla semplice attivazione di istruzioni avanzate: il progetto impiegava tecniche di function multiversioning per generare binari che sfruttavano vari set di istruzioni contemporaneamente, massimizzando throughput e efficienza su diverse CPU x86-64.

L’uso di librerie matematiche e compiler tuning mirati rendeva la distribuzione particolarmente adatta per carichi di lavoro intensivi, come elaborazioni scientifiche o workflow containerizzati ad alta densità.

Nel contesto di container e microservizi, Clear Linux OS integrava concetti avanzati di isolamento e sicurezza, competendo con soluzioni come Docker e OCI puro.

La distribuzione era frequentemente aggiornata, includendo rapidamente mitigazioni di sicurezza e nuove funzionalità software.

Fine del progetto e impatto sulla comunità

La decisione di Intel di interrompere Clear Linux è collegata a una ristrutturazione interna e a profonde riduzioni di costi.

Ciò ha portato alla cessazione immediata di supporto, senza alcun periodo di tolleranza, costringendo gli utenti a pianificare migrazioni verso distribuzioni supportate come Fedora, Ubuntu o altre alternative cloud-oriented. Il rapido spegnimento del sito ufficiale ha inoltre eliminato accesso diretto alle ISO finali, ai blog tecnici e ai thread formali di discussione.

Il repository GitHub rimane disponibile in sola lettura, permettendo a sviluppatori e ricercatori di consultare le configurazioni, gli script di build e le personalizzazioni adottate durante lo sviluppo.

Questi asset forniscono una finestra preziosa sulle tecniche di ottimizzazione adottate, elementi che altre distribuzioni open source potrebbero incorporare o adattare per migliorare le prestazioni.

Clear Linux ha dimostrato che un sistema operativo fortemente ottimizzato può superare molte distribuzioni generaliste in termini di throughput ed efficienza su hardware specifico. Anche se il progetto è terminato, molte delle idee che ha introdotto, come l’uso intensivo di tuning a livello di compilatore e la gestione avanzata dei pacchetti, continuano a influenzare pratiche e strumenti del mondo Linux.