La Apple Pencil è un accessorio per molti indispensabile (a patto di avere un modello di iPad compatibile, sia chiaro). Lo stylus dell’azienda di Cupertino, però, non ha un prezzo particolarmente allettante, soprattutto agli occhi di punta ad usarlo non per scopri professionali. Ecco dunque che entra in gioco la Metapen A8, con ricarica via USB-C e sensibile all’inclinazione. Il costo? Solo 20,65 euro (spedizione compresa) applicando manualmente il coupon del 30%.

Doppio sconto e prezzo ancora più basso per la Metapen A8, l’alternativa economica alla Apple Pencil

Come anticipato poco sopra, si tratta di una alternativa economica alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. A questo prezzo (solo 21,99 euro) sarebbe un grave errore non dargli nemmeno un’occasione. Dovessi poi renderti conto di imperfezioni o problemi, puoi sempre effettuare il reso.

La Metapen A8 si passa dallo 0% al 100% in circa 30 minuti e la ricarichi tramite USB-C. L’autonomia è di circa 10 ore, e se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. Pazzesco, davvero.

La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezione ne trovi anche due di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile.

Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la Metapen A8 all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6). La ricarica wireless, però, non è supportata.

La Metapen A8 è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9/10

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

Un consiglio? Meglio concludere rapidamente l’acquisto dell’alternativa low-cost di Apple Pencil. Sta riscuotendo enorme successo su Amazon in queste ore, dunque meglio sbrigarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.