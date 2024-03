Compra Xiaomi TV Stick in offerta su Amazon: ogni schermo diventa SMART

Ormai basta veramente poco per trasformare un vecchio schermo in una periferica smart, capace di connettersi a Internet e di farti accedere a tutti i contenuti che desideri dalle migliori piattaforme di streaming. Puoi acquistare, ad esempio, la chiavetta Xiaomi TV Stick in sconto del 34% su Amazon, collegarla alla presa HDMI di un televisore o di un monitor e lasciarti andare alla prossima sessione di bingewatching con le serie TV che preferisci!

Come funziona Xiaomi TV Stick

La chiavetta Xiaomi TV Stick in questione, con supporto anche alla trasmissione 4K e alla tecnologia Dolby Vision per una resa video nettamente migliorata, ti consente di sfruttare uno schermo più vecchio senza piattaforme smart integrate per guardare film, serie TV o video sui social mentre ti trovi seduto comodo sul divano, evitando di rimanere sempre con lo sguardo fisso sul telefono.

Per accedere ai contenuti multimediali è sufficiente scegliere tra le oltre 7000 applicazioni presenti su Google Play da scaricare sullo Stick, disponibili oltre a quelle già pre-installate, e lanciarsi alla ricerca dei video che si preferiscono. Altrimenti, è possibile attivare lo streaming diretto da PC, smartphone e tablet mediante gli strumenti offerti da Google, trattandosi di una piattaforma Android. Infine, l’Assistente Google integrato ti lascia assoluta libertà nei comandi vocali da dare allo Stick per accedere alle trasmissioni volute.

Come anticipato in apertura, Xiaomi TV Stick 4K è ora disponibile al 34% in meno su Amazon: si parla per l’esattezza di un cartellino fissato a 45,99 euro anziché 69,99 euro, con consegna entro una settimana garantita da un venditore terzo.