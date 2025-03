Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi

Optare per un’offerta luce e gas a prezzo fisso può essere la strategia ideale per evitare le sorprese legate ai rincari energetici. Negli ultimi mesi, infatti, il mercato dell’energia ha visto un’impennata dei costi, con febbraio 2025 che ha segnato picchi preoccupanti. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’elettricità ha raggiunto i 0,15 €/kWh, mentre il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas è arrivato a 0,56 €/Smc, cifre ben superiori alla media del 2024.

Per mettere un freno a queste fluttuazioni, una delle soluzioni più efficaci è scegliere le tariffe a prezzo bloccato di Octopus Energy. L’azienda, che si sta affermando sempre di più nel panorama italiano, propone la tariffa Octopus Fissa 12M, che consente di mantenere invariati i costi dell’energia per un anno intero. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

Le tariffe fisse di Octopus Energy: quanto puoi risparmiare?

Ecco quanto pagherai per un anno, senza alcuna sorpresa:

Energia elettrica : 0,1474 €/kWh con tariffa monoraria;

: con tariffa monoraria; Gas naturale: 0,534 €/Smc.

Entrambe le offerte hanno un costo di commercializzazione fisso di 9€ al mese per ciascuna fornitura e non prevedono spese iniziali per l’attivazione.

Attivare le tariffe di Octopus è semplice e veloce: basta collegarsi al sito ufficiale del fornitore e completare la procedura online. Avrai bisogno di:

Dati dell’intestatario delle forniture ;

; Codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas);

(POD per la luce e PDR per il gas); Coordinate IBAN per l’addebito delle bollette.

L’offerta è valida fino al 18 marzo, quindi è il momento giusto per bloccare i prezzi e mettere al sicuro la tua bolletta dalle possibili oscillazioni del mercato energetico. Non lasciarti sfuggire questa occasione per garantire stabilità e convenienza alla tua spesa energetica.