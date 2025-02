Con Octopus puoi fermare i rincari e risparmiare davvero

Il mercato dell’energia sta attraversando da anni, complici anche le tensioni geopolitiche in forte aumento, una fase di forte instabilità. L’effetto immediato di questa incertezza è legato all’aumento dei prezzi con le famiglie che sono le prime realtà, anche le più fragili, a subirne il contraccolpo. Ritrovarsi a dover pagare bollette esagerate può essere un problema enorme per famiglie monoreddito o anche quelle che, con due stipendi, fanno fatica ad arrivare alla fatidica fine del mese. Trovare delle soluzioni è indispensabile, quella offerta da Octopus è tra le migliori e più immediate.

Come Octopus contrasta il rincaro dei prezzi dell’energia

Esistono diversi metodi per ridurre i consumi energetici o spendere meno per alimentare la propria casa. Dall’adozione di impianti più efficienti (come le caldaie di ultima generazione o le pompe di calore) passando per gli elettrodomestici in classe energetica elevata o l’adozione di sistemi di coibentazione più efficaci, il risparmio energetico è un obiettivo comune. Eppure si tratta in tutti i casi di interventi economicamente importanti. Interventi che, anche considerando le agevolazioni (Ecobonus) disponibili, rappresentano un investimento significativo.

Molto più immediato, invece, il ricorso a una tariffa con il costo della materia prima energetica bloccato per dodici mesi. Ed è quanto previsto da Octopus Fissa 12M, l’offerta attivabile fino al 13 febbraio 2025, per avere la materia prima Luce e la materia prima Gas a un prezzo bloccato per un intero anno. In questo modo qualsiasi aumento di prezzo non si ripercuote sulle bollette energetiche, consentendo di risparmiare su quanto, altrimenti, si sarebbe dovuto pagare.

Inoltre Octopus Fissa 12M ha il vantaggio di utilizzare esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e assicurare a tutti i clienti una grande flessibilità. Al termine dell’anno con tariffa a prezzo fisso, infatti, si ha la possibilità di scegliere la tariffa in quel momento più conveniente, senza vincoli o penali.