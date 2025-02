Con questa VPN hai antivirus e IP dedicato per navigare in totale sicurezza

Internet è un posto pieno di opportunità, servizi e vantaggi davvero incredibili e ormai irrinunciabili, ma anche un luogo pieno di insidie. La difficoltà principale è quella di evitarle tutte e mettere al sicuro i propri dati sensibili e le proprie attività digitali. La soluzione davvero efficace a cui affidarsi è quella delle VPN. Le Virtual Private Network, infatti, consentono di nascondere il proprio indirizzo IP, non lasciare tracce della propria navigazione e accedere a tutti quei contenuti bloccati o oscurati in alcuni Paesi. Tra le tante VPN a cui fare riferimento quella offerta da Private Internet Access è considerata tra le più affidabili e con l’ultima offerta anche una delle più convenienti.

La sicurezza di livello premium di Private Internet Access

Partiamo dalla convenienza economica. Private Internet Access, infatti, è in promozione con l’81% di sconto sul piano biennale a 1,99€ al mese che prevede anche 2 mesi in omaggio. Inoltre attivando questo piano si ha incluso nell’abbonamento anche l’antivirus e l’IP dedicato.

L’antivirus di Private Internet Access esegue scansioni su siti web e file mettendo in quarantena ogni file sospetto fornendo immediatamente un report dettagliato di quanto rilevato e svolto per la sicurezza online. L’IP dedicato, invece, è lo strumento che consente di evitare i CAPTCHA e accedere in sicurezza a tutti quei servizi (come le piattaforme in streaming e l’home banking) che richiedono un IP.

Inoltre Private Internet Access invia segnalazioni immediate nel caso in cui un indirizzo e-mail sia stato compromesso così da poter intervenire tempestivamente per arginare la fuga di dati. L’utilizzo di Private Internet Access è molto semplice: una volta acquistato il piano e installato l’applicazione (disponibile per tutte le piattaforme desktop, mobile e anche per i principali browser) è sufficiente scegliere uno dei server disponibili, connettersi e navigare senza limiti e preoccupazioni.