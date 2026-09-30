Container Linux su Windows: la nuova funzione che cambia WSL

Windows Subsystem for Linux sta assumendo un ruolo più ampio nello sviluppo software su Windows grazie all’integrazione diretta dei container Linux.

Microsoft sta distribuendo una funzione che consente di creare, eseguire e amministrare container senza affidarsi necessariamente a un runtime separato. Il componente introduce wslc.exe, un’interfaccia dedicata al controllo del ciclo di vita dei container, e un’API che permette alle applicazioni Windows di interagire con essi a livello programmatico.

La novità interessa soprattutto chi utilizza ambienti Linux per sviluppare applicazioni Web, servizi locali e software che richiede isolamento dei processi. Il progetto porta inoltre WSL più vicino agli strumenti già presenti nei flussi di lavoro basati sui container.

WSL integra direttamente la gestione dei container Linux

Microsoft mette a disposizione anche container.exe come alias, facilitando il passaggio per chi conosce già le interfacce dedicate alla gestione dei container. Il sistema comprende inoltre funzioni per impostare limiti sulle risorse disponibili e per utilizzare l’accesso alla GPU. L’architettura punta quindi a fornire le principali operazioni necessarie per eseguire carichi di lavoro containerizzati direttamente attraverso WSL, mantenendo l’ambiente Linux integrato nell’installazione Windows.

La disponibilità della funzione è accompagnata da diverse operazioni che ampliano la gestione quotidiana degli ambienti. Tra queste figurano il riavvio dei container, la copia dei file tra host e container, la connessione alle reti, gli eventi in tempo reale e la configurazione dello spazio destinato allo storage. È inoltre possibile effettuare mount e intervenire sui collegamenti di rete. L’obiettivo tecnico è ridurre la quantità di componenti intermedi necessari per passare dall’ambiente di sviluppo locale all’esecuzione di un’applicazione isolata.

L’integrazione si estende agli strumenti per lo sviluppo. Visual Studio Code Dev Containers può utilizzare wslc come driver, mentre il supporto è disponibile anche nell’estensione Containers di Visual Studio Code e in Aspire. Microsoft sta inoltre lavorando alla compatibilità con i file Compose, con l’obiettivo di permettere l’utilizzo dei tradizionali file compose.yaml attraverso il comando wsl compose up. Il risultato atteso è una maggiore continuità tra i progetti containerizzati già esistenti e il nuovo ambiente offerto da WSL.

La gestione aziendale aggiunge controlli e nuove limitazioni

Il progetto include funzioni rivolte agli ambienti aziendali. WSL Containers può integrarsi con Microsoft Defender for Endpoint per fornire visibilità sulle attività relative a processi, file e rete all’interno dei container e collegarle al sistema Windows che li ospita. Attraverso Microsoft Intune, gli amministratori possono invece disabilitare la funzionalità oppure stabilire che le immagini utilizzate debbano provenire da registri autorizzati. Il controllo sulle origini delle immagini diventa così parte delle politiche di gestione dei dispositivi aziendali.

Restano comunque alcune aree in cui la compatibilità non è completa. Tra i problemi segnalati nel progetto compare il bind mount di percorsi dell’host, mentre un’altra limitazione riguarda la creazione di socket AF_VSOCK da parte dei container a causa delle policy seccomp. Questi vincoli possono interessare applicazioni che dipendono da modalità specifiche di comunicazione tra host e container o da configurazioni avanzate. La documentazione del progetto indica inoltre che alcune parti dell’API possono cambiare durante l’evoluzione della tecnologia.

L’integrazione modifica quindi il modo in cui WSL può inserirsi nei flussi di sviluppo Windows. Il valore della novità non dipende soltanto dall’esecuzione dei container, ma dalla possibilità di trattarli come una componente coordinata con strumenti, policy e applicazioni dell’host.