Conto BBVA a zero spese: interessi al 4% per 6 mesi per i nuovi clienti

Con BBVA è possibile accedere al prodotto giusto per poter contare su un conto corrente online ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti, infatti, il conto mette a disposizione interessi al 4% per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile e senza alcun vincolo. In aggiunta, il conto propone il cashback del 4%, sempre per i primi 6 mesi, il canone zero, oltre a prelievi e bonifici gratis. Per richiedere l’apertura del conto corrente basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, premendo sul box qui di sotto.

Il conto corrente da aprire oggi

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un prodotto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e la carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in area euro, a partire da 100 euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile (invece di 36 euro all’anno).

Per i nuovi clienti c’è una doppia promo da considerare: BBVA garantisce una remunerazione del 4% per i primi 6 mesi sulla liquidità, senza alcun vincolo e con accredito mensile degli interessi accumulati. La remunerazione continuerà al termine del periodo promozionale, con un tasso da definire successivamente. Da segnalare anche il cashback del 4% per 6 mesi, sui primi 210 euro di spesa mensile.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di apertura online. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo e rappresenta la soluzione migliore per un conto a zero spese con interessi elevati.