Copilot, novità in arrivo: modifica delle foto e acquisti istantanei

Dal momento del lancio di Copilot, Microsoft non ha mai smesso di sviluppare questo assistente virtuale avanzato arricchendolo con funzioni entusiasmanti.

Le ultime novità in tal senso, come riportato dal blog ufficiale di Windows, risultano alquanto interessanti per l’utenza. Stiamo parlando di un aggiornamento che sarà disponibile a fine marzo, che includerà strumenti applicabili in diversi campi.

Una delle funzionalità più interessanti sarà quella legata alla possibilità di digitare comandi testuali per attivare specifiche attività del sistema operativo. Qualche esempio in tal senso? Digitando un prompt come “abilita risparmio della batteria“, la relativa funzione sarà attivata da Windows.

Non meno interessanti sono le funzionalità legate all’app Foto, con la possibilità di selezionare oggetti specifici presenti nelle foto e di rimuoverli, così come di correggere piccole imperfezioni. Le novità di Copilot vanno però ben oltre a quanto detto finora.

Dalla modifica delle foto alle transazioni istantanee: tutte le novità di marzo per Copilot

L’assistente basato sull’Intelligenza Artificiale, infatti, sarà arricchito con alcune funzioni legate all’accessibilità. Parliamo, per esempio, di comode scorciatoie vocali, utili per creare comandi personalizzati, attivati con una semplice frase.

L’applicazione di alcuni plugin specifici per Copilot, inoltre, offriranno accesso immediato a servizi specifici come Shopify, Kayak o Klarna, con possibilità di gestire transazioni istantanee.

Queste novità vanno ad aggiungersi ad altre recenti introduzioni. Nel corso degli scorsi aggiornamenti, per esempio, Microsoft ha reso possibile la generazione e la modifica di immagini attraverso l’IA e la digitazione di prompt testuali, il tutto grazie alla sinergia con DALL-E. Inoltre, Copilot permette anche di intervenire su un’immagine già generata attraverso lo strumento noto come Designer.

Una cosa è sicura: il colosso di Redmond sta dimostrando di credere profondamente in questo strumento e, con tutta probabilità, i prossimi mesi potranno riservarci altri interessanti introduzioni per Copilot.