Coppa Italia: come vedere in streaming dall'estero la semifinale Como - Inter

Como – Inter è la semifinale di andata di Coppa Italia 2025/2026. Il match in questione è in programma oggi, martedì 3 marzo, con calcio di inizio programmato per le 21. La partita viene trasmessa in diretta TV su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. La trasmissione è in chiaro, senza alcun costo.

Per chi si trova all’estero, soprattutto nei Paesi dove non c’è copertura dell’evento, è possibile vedere in streaming il match Como – Inter grazie a una VPN. Il servizio giusto da scegliere è Total VPN, ora in offerta con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano di 12 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La procedura da seguire è semplicissima. Basta attivare la VPN e installare l’app sul dispositivo da cui si andrà a seguire l’evento. A questo punto è sufficiente attivare la connessione VPN, andando a scegliere un server italiano, per poi connettersi a Mediaset Infinity e seguire la partita in diretta streaming anche da fuori Italia.

Per attivare subito l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Total VPN, accessibile di seguito.

Le probabili formazioni del match

Gli allenatori delle due squadre non hanno ancora ufficializzato le formazioni. Ecco quali dovrebbero essere le scelte per il match di questa sera:

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

: Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

Ricordiamo, in conclusione, che per seguire la partita dall’estero è possibile attivare Total VPN, dal costo di 1,59 euro al mese, e accedere poi a Mediaset Infinity dopo aver selezionato un server italiano.