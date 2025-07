CopyParty: File Server open source che sbaraglia la concorrenza! Upload veloci e MAI più dati corrotti

Sei stanco di file server lenti, trasferimenti dati che si bloccano, della costante paura che le informazioni possano danneggiarsi? Preparati a scoprire CopyParty, file server open source che sta ridefinendo il concetto di gestione dei dati, rendendo la condivisione e l’archiviazione più veloci, sicure e incredibilmente versatili!

CopyParty è fino a cinque volte più veloce della maggior parte delle alternative, specialmente quando si gestiscono i file via Internet. Ogni file viene “affettato” in blocchi (“chunks“), inviati in parallelo usando connessioni TCP separate, garantendo performance superiori. Ma la velocità è solo l’inizio!

Con CopyParty, i dati sono al sicuro come mai prima d’ora. Prima di ogni upload, l’applicazione genera un elenco di checksum per ogni blocco di file. Se i dati dovessero malauguratamente danneggiarsi, il sistema è in grado di comunicare al client di riprovare il download o l’upload dello specifico chunk, garantendo una protezione efficace contro la corruzione. E non c’è limite alle dimensioni dei file: CopyParty può gestire singoli file da diversi terabyte. Inoltre, gli upload sono automaticamente ripristinabili (“resumable“) in caso di interruzioni, anche se il server dovesse spegnersi e riaccendersi.

Un File Server versatile basato su Python: come funziona CopyParty

Il bello di CopyParty è la sua incredibile versatilità e facilità d’uso. Essendo composto da un singolo file Python (pesa meno di 800 KB!…), è possibile usarlo praticamente su qualsiasi sistema che si avvalga di Python o Docker, inclusi Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Raspberry Pi e così via.

Inoltre, non c’è bisogno di client specifici: ogni singolo browser Web mai esistito (sì, anche Internet Explorer 6 e qualsiasi console di gioco “stagionata”…) può connettersi, navigare, scaricare e caricare file senza problemi. Per gli utenti che preferiscono un accesso più integrato, CopyParty può persino apparire come una normale unità di memorizzazione nell’interfaccia del sistema operativo in uso.

Per iniziare a usare CopyParty, basta scaricare e avviare – lato server – il file copyparty-sfx.py . Chi non volesse o non potesse installare Python, può servirsi del file eseguibile.

Com’è nato CopyParty

L’applicazione è nata nel 2019 con un obiettivo molto specifico e un po’ “casalingo”: trasformare un telefono in un file server. L’autore del progetto rivela di aver scritto buona parte del codice direttamente su uno smartphone, mentre si trovava sull’autobus lungo il tragitto da e verso l’ufficio.

CopyParty è partorito “solo per divertimento”, prendendo idee dagli amici, anche quando si trattava di battute o scherzi che poi venivano presi sul serio, portando ad alcune delle funzionalità più “eccentriche”.

La retrocompatibilità estrema dimostra una filosofia di design che va oltre le convenzioni moderne, abbracciando il passato per garantire un accesso universale ai file.

CopyParty non include telemetria e non ha un aggiornamento automatico, lasciando all’utente il compito di controllare le nuove versioni. Questo approccio un po’ più “nostalgico” e meno invasivo si contrappone alle tendenze dei software attuali.

Le principali funzionalità di CopyParty

CopyParty eccelle nell’offrire un’esperienza di navigazione e download completa: consente, ad esempio, di sfogliare facilmente le cartelle sul server. Inoltre, premendo “G” si possono visualizzare le anteprime di immagini e video.

Con il tasto “?” si accede a una lista di scorciatoie da tastiera per visualizzare, ruotare e riprodurre immagini e video, e per spostarsi all’interno dei video.

È possibile scaricare singoli file, selezionare più file e scaricarli come file ZIP, nonché effettuare il download di intere cartelle come file ZIP. La generazione dei file ZIP avviene al volo, indipendentemente dalla dimensione dei file, e non ci sono limiti di dimensione per i file stessi.

Riproduzione musicale avanzata

I brani successivi sono precaricati in modo da essere riprodotti senza interruzioni (gapless) mentre il transcoding on-demand permette di riprodurre tipi di file non supportati nativamente dal browser, consentendo anche a dispositivi meno recenti, come ad esempio il primo Apple iPad, di riprodurre musica.

L’applicazione integra un equalizzatore e un compressore per normalizzare il volume nei podcast. È possibile controllare la riproduzione musicale dalla schermata di blocco.

Gestione file avanzata

Il Visualizzazione documenti incluso in CopyParty permette di visualizzare file di testo, file di log in tempo reale e documenti Markdown (sono disponibili due editor per i documenti Markdown).

Il file manager integrato supporta tutte le funzionalità di base e quelle avanzate consentendo per esempio di rinominare singoli file o di effettuare operazioni in batch, ad esempio in base ai tag multimediali.

La ricerca avanzata permette di cercare file ed è possibile individuare i brani musicali di proprio interesse tramite tag audio. Il pannello di controllo mostra un elenco di file attualmente in caricamento o download e una lista degli upload recenti.

Le abilità di upload

Le capacità di upload sono un punto di forza di CopyParty, progettate per garantire massima velocità e robustezza. Basta trascinare e rilasciare file e cartelle nella parte superiore della finestra del browser per avviare l’upload.

L’applicazione gestisce l’invio di più file in parallelo, elaborando efficacemente anche molteplici file di piccole dimensioni. Come accennato in precedenza, inoltre, ogni file può essere di diversi terabyte, in quanto viene suddiviso in blocchi inviati in parallelo tramite connessioni TCP separate.

I checksum rendono possibile la deduplicazione. Se un file caricato esiste già sul server, l’upload viene saltato e viene invece creato un link simbolico. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita per evitare confusione se i file vengono rinominati o spostati con un altro software. È sicuro abilitarla se la gestione dei file avviene solo tramite CopyParty.

Gli upload sono automaticamente ripristinabili in caso di interruzione (ad esempio, mancanza di corrente sul server o crash del client). L’upload riprende non appena il server torna online o il client viene riavviato. È possibile iniziare a scaricare un file mentre è ancora in fase di caricamento.

Nella configurazione del server, è possibile impostare policy dettagliate sugli upload: