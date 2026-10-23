Creare app senza programmare: Microsoft lancia Copilot Code

Microsoft avvia il rilascio di Copilot Code, una funzionalità pensata per permettere anche a chi non programma di realizzare applicazioni partendo da semplici istruzioni testuali.

Lo strumento entra nell’ecosistema Microsoft Copilot con l’obiettivo di trasformare esigenze lavorative in soluzioni utilizzabili, dai cruscotti interattivi ai sistemi per organizzare attività e informazioni. La novità si inserisce nella strategia dell’azienda, che punta a rendere l’Intelligenza Artificiale uno strumento operativo, non soltanto un assistente capace di rispondere alle domande.

Il servizio è destinato inizialmente agli utenti del programma Frontier, mentre disponibilità e funzionalità dipendono dalle autorizzazioni aziendali e dalle condizioni previste per l’accesso.

Come funziona Copilot Code e cosa permette di creare

L’approccio adottato da Microsoft si basa sul linguaggio naturale: l’utente descrive il risultato desiderato e Copilot Code genera una prima versione della soluzione.

Non è necessario partire da un progetto scritto manualmente, perché il sistema può interpretare la richiesta, individuare i requisiti mancanti e proporre una struttura coerente con il problema da risolvere. Un elemento distintivo è l’integrazione con Work IQ, la tecnologia che consente di utilizzare il contesto professionale disponibile, comprese informazioni provenienti da email, riunioni, documenti e conversazioni. Questo collegamento può aiutare a costruire strumenti più pertinenti rispetto alle necessità effettive del gruppo di lavoro, anziché produrre applicazioni generiche.

Dopo la generazione iniziale, il progetto può essere perfezionato attraverso ulteriori istruzioni testuali. È possibile aggiungere visualizzazioni, modificare la logica operativa e collegare nuove fonti informative senza ricominciare da capo. Per chi possiede competenze tecniche, rimane inoltre la possibilità di intervenire direttamente sul codice e utilizzare strumenti di sviluppo locali.

Secondo la documentazione Microsoft, le applicazioni possono essere eseguite nell’ambiente locale oppure pubblicate nell’infrastruttura cloud gestita dall’azienda, con possibilità di condivisione all’interno dell’organizzazione. I progetti che richiedono uno sviluppo più strutturato possono anche essere collegati a GitHub, facilitando il passaggio del lavoro a sviluppatori professionisti.

Disponibilità, costi e limiti della nuova funzionalità

Il rilascio è iniziato attraverso Frontier, il programma Microsoft dedicato alla sperimentazione anticipata di nuove esperienze. Non si tratta quindi di una funzione automaticamente accessibile a chiunque utilizzi Copilot.

L’utilizzo aziendale richiede particolare attenzione anche alla governance. Le applicazioni pubblicate possono ereditare i controlli di sicurezza e gestione dell’ambiente Microsoft, ma questo non elimina la necessità di verificare autorizzazioni, dati utilizzati e comportamento del software generato. La supervisione umana rimane importante, soprattutto quando gli strumenti incidono su processi operativi o informazioni riservate.

Microsoft distingue inoltre Copilot Code da GitHub Copilot: il primo punta a risolvere problemi di lavoro attraverso applicazioni costruite con istruzioni accessibili, mentre il secondo rimane orientato alle attività quotidiane degli sviluppatori.

La novità potrebbe cambiare il rapporto tra competenze tecniche e capacità di innovare all’interno delle aziende. La vera sfida non sarà soltanto generare software più rapidamente, ma individuare quali processi meritino di essere automatizzati e come misurare l’affidabilità delle soluzioni ottenute. Rendere la creazione di applicazioni più accessibile amplia le possibilità, ma richiede anche criteri chiari per valutare qualità, manutenzione e responsabilità.