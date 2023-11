Cyber Monday SiteGround: Web hosting a partire da 1,99€/mese

Se sei alla ricerca di un servizio di web hosting di qualità a prezzi imbattibili, non puoi lasciarti sfuggire le incredibili offerte del Cyber Monday di SiteGround. Questo amato provider offre la possibilità di creare siti super veloci, sicuri ed efficienti, con particolare attenzione a chi utilizza WordPress.

SiteGround: la soluzione ideale per tutte le tue esigenze di hosting

Con la procedura guidata WP Starter, la creazione di un sito WordPress diventa un gioco da ragazzi, permettendoti di completare il processo in pochi minuti.

Oltre alla facilità d’uso, i piani di SiteGround offrono un pacchetto completo di funzionalità attraverso l’Area Cliente e il Site Tools del servizio.

Trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, SSL eCommerce, caching pronta all’uso, database illimitati e la possibilità di aggiungere collaboratori sono solo alcune delle opzioni incluse in ogni piano di SiteGround.

Ma la vera sorpresa arriva con gli sconti speciali del Cyber Monday, che consentono di risparmiare fino all’85% sul primo anno di abbonamento, se effettuato con pagamento anticipato.

I piani di SiteGround si adattano alle diverse esigenze degli utenti. Il piano StartUp, con 1 sito web, 10 GB di spazio web e fino a 10,000 visite mensili, è disponibile a soli 1,99 euro al mese grazie a uno sconto dell’85%.

Per chi necessita di più risorse, il piano GrowBig offre siti web illimitati, 20 GB di spazio web e fino a 100,000 visite mensili a 3,99 euro al mese, con uno sconto dell’85%.

Per coloro che vogliono il massimo, il piano GoGeek, a 5,99 euro al mese, scontato dell’85%, include siti web illimitati, 40 GB di spazio web, fino a 400,000 visite mensili e una serie di vantaggi extra, come la creazione di archivi Git e la gestione del sito in white-label.

Ricorda che queste offerte sono valide solo per un periodo limitato. Una volta attivata la promozione, il prezzo rimarrà scontato per i primi 12 mesi.

Inoltre, SiteGround offre una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto, garantendo la tua completa soddisfazione. Non perdere l’occasione di provare SiteGround e creare un sito dalle prestazioni sempre impeccabili.

