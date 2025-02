Cyberattacchi nel 2024: 2.200 al giorno e una vittima ogni 39 secondi

Il 2024 è stato un anno segnato da un aumento preoccupante di cyberattacchi, con le nuove tecnologie spesso abusate da criminali informatici per mietere un numero sempre maggiore di vittime.

A dare concretezza a questo trend è stato un report pubblicato sul sito di Keepnetlabs che, attraverso numeri e statistiche, ha delineato uno scenario alquanto inquietante. Secondo quanto sostenuto dai ricercatori, nello scorso anno si sono verificati una media di 2.200 attacchi informatici al giorno, con una nuova vittima ogni 39 secondi. Un ritmo impressionante, che non rappresenta però l’unica rilevazione degna di nota presente nell’articolo in questione.

Secondo la piattaforma, specializzata in cybersecurity, nel 2024 il costo globale degli attacchi informatici ha raggiunto i 9,5 trilioni di dollari, in netto aumento rispetto all’annata precedente.

Cyberattacchi e 2024: come si è comportata l’Italia?

Keepnet ha evidenziato anche la “rinascita” di una vecchia conoscenza per gli esperti di sicurezza informatica, ovvero i ransomware.

Stando ai dati raccolti dagli esperti, nel 2024 si sono verificati cyberattacchi di questo tipo in media ogni 11 secondi. Nel settore sanitario, nello specifico, ogni attacco andato a segno di questo tipo ha fruttato in media ben 10,93 milioni di dollari ai cybercriminali. Altro fenomeno in crescita, pur non essendo una sorpresa, sono le campagne phishing. Nel 2024, numeri alla mano, hanno rappresentato quasi il 30% di tutti gli attacchi a livello globale.

Ma in questo contesto, come si colloca il nostro paese? L’Italia figura tra i paesi più a rischio, visto che entro i nostri confini sono stati registrati il 7,6% degli attacchi a livello globale. Tenendo conto che, come stato, il bel paese rappresenta una percentuale infinitesimale di abitanti, questa percentuale è di certo sopra la media.

Numeri interessanti sono emersi anche per quanto concerne la spesa globale per la sicurezza cibernetica. A quanto pare, prevede che la spesa globale degli utenti finali per la sicurezza e la gestione del rischio ha raggiunto i 215 miliardi di dollari nel 2024, con le aziende che stanno gradualmente aumentando gli investimenti in tal senso.