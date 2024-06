Cyberattacchi su TikTok, pioggia di casi: account rubati tramite DM

Un nuovo e temibile attacco informatico si è diffuso attraverso il noto social network TikTok negli scorsi giorni.

Secondo quanto riportato dal sito Gigazine.net, infatti, alcuni cybercriminali attivi sulla piattaforma hanno sfruttato una vulnerabilità zero-day per insidiare gli account degli iscritti. Di fatto, la strategia dei malfattori prevedeva l’utilizzo di un messaggio diretto (DM) per prendere il totale controllo dei profili. Anche la semplice apertura del DM poteva innescare il link dannoso al suo interno, causando la perdita dell’account.

Nonostante il pronto intervento di TikTok, che ha di fatto corretto l’exploit, sono numerosi i profili anche piuttosto autorevoli caduti in questa trappola. La CNN è stata una delle prime vittime segnalate ma, nel giro di poco tempo, anche i profili di Sony e di diverse celebrità (tra cui Paris Hilton) sembrano essere state vittima di questo attacco.

Attacchi informatici su TikTok: la piattaforma ha già corretto l’exploit sfruttato dai cybercriminali

Come già accennato, la piattaforma ha corretto la vulnerabilità e ha ufficialmente affermato che sta collaborando con i proprietari degli account colpiti per riconsegnare gli stessi il prima possibile.

Nonostante ciò, non sono stati rivelati particolari dettagli riguardo il meccanismo di infezione. Secondo TikTok, si tratta di un evento che ha comunque coinvolto una percentuale molto bassa degli utenti presenti sul social network. Pur parlando di numeri contenuti, va tenuto conto di come l’app sia molto popolare, soprattutto tra i giovani, e faccia registrare oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili.

TikTok non deve far fronte solo a potenziali problemi per quanto riguarda la cybersicurezza. Da tempo, ormai, la piattaforma è finita nel mirino del governo americano che la vede come troppo vicina al governo cinese, dunque potenzialmente pericolosa per gli interessi del proprio paese. In questo senso, da mesi si parla di un possibile clamoroso ban dal territorio statunitense.