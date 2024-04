Domestika ti insegna a creare un sito web a soli 5,99€

Se aspiri a creare un sito web professionale senza imparare a programmare, Domestika ti apre le porte a questa possibilità. La piattaforma di apprendimento online ti invita a scoprire i segreti di WordPress, il CMS più utilizzato al mondo, attraverso un corso completo offerto al prezzo eccezionale di 5,99 euro.

Il corso è tenuto da Ignacio Cruz, maestro dello sviluppo web, che ti guiderà passo dopo passo nella creazione di una piattaforma web di livello professionale. Partendo dalle nozioni di base fino ad arrivare a concetti più avanzati, il corso è strutturato per fornirti tutte le abilità necessarie, senza che tu abbia alcuna esperienza pregressa in programmazione.

Corsi di Domestika: creare un sito web adesso è possibile

Uno degli aspetti più affascinanti del corso di Domestika è l’enfasi sull’utilizzo dei plugin. Imparerai a integrare funzionalità avanzate nel tuo sito attraverso l’uso di plugin intuitivi, che ne aumenteranno la stabilità e la velocità, senza la necessità di scrivere codice.

Non sono richieste competenze specifiche per iscriversi al corso; tuttavia, una conoscenza di base di HTML e CSS potrebbe essere vantaggiosa. Avrai bisogno solo di un computer, un editor di testi e una connessione internet per iniziare.

I corsi di Domestika sono completamente online, permettendoti di iniziare e completare il percorso formativo secondo i tuoi tempi. Avrai anche accesso a un forum esclusivo per interagire con altri studenti e con l’istruttore, condividere i tuoi progetti e ottenere feedback utili.

L’offerta lanciata da Domestika per il corso “Creazione di un Sito Professionale con WordPress” è un’opportunità da cogliere al volo. Grazie allo sconto del 90%, il prezzo scende da 59,99 euro a soli 5,99 euro, con accesso illimitato per sempre.

Non perdere l’occasione di creare un sito web che rifletta la tua professionalità. Iscriviti oggi al corso di Domestika e inizia a dare forma al tuo spazio digitale con la guida di un esperto.