DONKEY.BAS compie 45 anni: il gioco di Bill Gates torna nel browser

Un’auto, due corsie e un asino da evitare premendo la barra spaziatrice: DONKEY.BAS resta uno dei programmi più riconoscibili della prima generazione di giochi per IBM PC.

Scritto nel 1981 da Bill Gates e Neil Konzen, non nacque per competere con i videogiochi arcade, ma per dimostrare che il BASIC installato sul nuovo computer IBM poteva gestire grafica a colori, animazioni, input da tastiera e suoni. Il programma fu distribuito con le prime versioni di PC DOS e BASIC per IBM PC, diventando una sorta di dimostrazione interattiva delle capacità della macchina. Oggi il sorgente originale è ancora consultabile e una versione JavaScript permette di giocare direttamente dal browser, senza hardware d’epoca o emulatori complessi.

DONKEY.BAS: una demo tecnica diventata gioco

Il nome DONKEY.BAS deriva dal formato del file: l’estensione .BAS indicava infatti un programma scritto in BASIC. All’avvio, il titolo visualizzato era semplicemente “DONKEY”, accompagnato dal riferimento all’IBM Personal Computer. La versione originale utilizzava BASICA, l’interprete BASIC fornito con il PC IBM e legato al ROM BASIC presente nel firmware della macchina.

La meccanica era volutamente essenziale. L’auto avanzava lungo una strada verticale divisa in due corsie e il giocatore poteva soltanto cambiare posizione premendo la barra spaziatrice. A intervalli regolari compariva un asino, che scendeva verso l’automobile. Evitarlo consentiva di proseguire e ottenere punti; l’impatto provocava invece l’esplosione di entrambi i protagonisti, la scritta “BOOM!” e un breve effetto sonoro riprodotto dall’altoparlante del PC.

Il gioco sfruttava la grafica CGA dell’IBM PC, con risoluzione di 320 x 200 pixel e una tavolozza estremamente limitata. Auto e asino non erano immagini esterne: il programma li costruiva usando istruzioni BASIC come DRAW e GET, memorizzando e ridisegnando le forme durante l’azione. Anche la gestione dell’animazione, della tastiera e di parte della memoria avveniva con strumenti molto vicini all’hardware.

Il browser conserva l’esperienza originale

Il progetto pubblicato su GitHub da Jkrauska include il sorgente BASIC storico e una riscrittura per il Web realizzata con JavaScript e HTML Canvas. La versione online mantiene la risoluzione originale, la struttura a due corsie, il sistema di punteggio e la sequenza dell’esplosione, ricostruendo gli sprite a partire dai dati del programma invece di sostituirli con grafica moderna.

Non si tratta però di un’emulazione completa dell’IBM PC 5150. Il browser riproduce il comportamento visibile del gioco, senza simulare integralmente processore, memoria, BIOS e scheda CGA. Chi desidera un’esperienza più vicina all’originale può utilizzare PCjs, che propone una configurazione con PC DOS 1.0, CPU a 4,77 MHz, 64 KB di RAM e display CGA, con DONKEY.BAS già pronto per l’avvio.

Il sito donkeybas.com rende invece l’accesso immediato anche sui dispositivi moderni: oltre alla barra spaziatrice, supporta il tocco dello schermo e offre effetti scanline e una modalità cheat.