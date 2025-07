DuckDuckGo introduce filtro anti AI: niente immagini fake nelle ricerche

La diffusione delle immagini generate da intelligenza artificiale nei risultati di ricerca ha sollevato numerose preoccupazioni tra utenti e professionisti del settore, portando alla necessità di strumenti efficaci per distinguere tra contenuti reali e artificiali. In risposta a questa esigenza, DuckDuckGo, il noto motore di ricerca orientato alla privacy, ha annunciato l’introduzione di un innovativo filtro anti-AI, progettato per restituire trasparenza e affidabilità all’esperienza di ricerca delle immagini online.

Secondo quanto comunicato da DuckDuckGo, con il nuovo filtro, gli utenti potranno finalmente distinguere tra fotografie reali e contenuti generati artificialmente, restituendo credibilità alle ricerche online. Si tratta di una risposta concreta alle crescenti lamentele relative alla difficoltà di reperire immagini autentiche, spesso sommerse da una quantità crescente di materiale prodotto da algoritmi di intelligenza artificiale.

New setting: hide AI-generated images in DuckDuckGo

Our philosophy about AI features is “private, useful, and optional.” Our goal is to help you find what you’re looking for. You should decide for yourself how much AI you want in your life – or if you want any at all. (1/4) pic.twitter.com/pTolmsEQlQ

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) July 14, 2025