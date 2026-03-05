EA lavora a un anti-cheat ARM e apre alla compatibilità con Linux

Una nuova posizione lavorativa pubblicata da Electronic Arts ha attirato l’attenzione della comunità Linux. L’azienda sta cercando un ingegnere senior specializzato in sistemi anti-cheat con il compito di sviluppare un driver ARM64 per il proprio sistema proprietario di protezione multiplayer e di definire una strategia futura per il supporto di Linux e Proton. L’annuncio non rappresenta ancora un impegno ufficiale verso nuove piattaforme, ma offre un’indicazione tecnica concreta sulle direzioni che l’azienda sta valutando.

La questione degli anti-cheat a basso livello accompagna da oltre un decennio lo sviluppo dei titoli multiplayer competitivi. A partire dalla diffusione di sistemi come PunkBuster e Valve Anti-Cheat nei primi anni 2000, fino alle soluzioni più recenti integrate direttamente nel kernel del sistema operativo, l’obiettivo è sempre stato intercettare software di manipolazione della memoria o strumenti di automazione prima che possano alterare l’esperienza di gioco. Con la crescita del gaming su notebook, console portatili e sistemi basati su architettura ARM, il problema della compatibilità di questi componenti si è progressivamente ampliato.

La pubblicazione dell’offerta di lavoro da parte di EA si inserisce proprio in questo contesto tecnologico. La descrizione della posizione cita esplicitamente la necessità di sviluppare un driver nativo ARM64 per il sistema anti-cheat interno dell’azienda e di pianificare il supporto per ambienti come Linux e Proton, la tecnologia sviluppata da Valve per eseguire giochi Windows sui sistemi Linux. L’obiettivo dichiarato è estendere la portabilità del sistema di sicurezza verso hardware e sistemi operativi che oggi non sono supportati ufficialmente.

Il ruolo del sistema Javelin AntiCheat nei giochi EA

Electronic Arts (EA) utilizza una piattaforma proprietaria denominata EA Javelin Anticheat, introdotta per proteggere i titoli multiplayer più recenti della casa. Il sistema è progettato per operare a livello di kernel, cioè nello strato più profondo del sistema operativo, dove può monitorare direttamente le operazioni di memoria, l’esecuzione dei driver e l’interazione con l’hardware.

L’esecuzione a questo livello consente al software di individuare manipolazioni particolarmente sofisticate, come modifiche alla memoria del gioco o strumenti che operano al livello ring-0, cioè con privilegi di kernel: il livello più alto di accesso al sistema operativo, che consente di interagire direttamente con il nucleo del sistema e con l’hardware.

I sistemi anti-cheat moderni utilizzano tecniche come analisi dell’integrità della memoria, monitoraggio dei driver caricati e verifica della catena di avvio del sistema. In alcuni casi sono impiegati anche meccanismi di attestazione hardware come Secure Boot e moduli TPM per garantire che il software di gioco sia eseguito in un ambiente non compromesso.

Secondo le informazioni tecniche diffuse negli ultimi mesi, Javelin avrebbe bloccato decine di milioni di tentativi di cheating in miliardi di sessioni di gioco, con una precisione superiore al 99%. L’efficacia di questi sistemi deriva proprio dalla loro integrazione profonda con il sistema operativo, ma tale integrazione crea anche barriere significative quando si tenta di portare il software su piattaforme diverse.

Perché ARM e Linux rappresentano una sfida tecnica

La maggior parte degli anti-cheat utilizzati nei giochi per PC è progettata esclusivamente per architetture x86 su Windows. Questa scelta deriva da ragioni storiche: per anni il mercato dei videogiochi su PC è stato dominato quasi interamente da Windows, mentre Linux e le architetture ARM erano considerate marginali nel gaming ad alte prestazioni.

La situazione sta cambiando rapidamente. L’arrivo di dispositivi portatili dedicati al gaming basati su Linux, come lo Steam Deck, e l’evoluzione di Windows on ARM hanno ampliato il panorama hardware. Anche produttori di chip grafici stanno sperimentando soluzioni ARM con GPU dedicate per notebook da gioco, aumentando l’interesse dei publisher verso questa architettura.

Per un sistema anti-cheat, il passaggio ad ARM implica riscrivere parti critiche del software. Un driver progettato per architettura x86 non può essere semplicemente ricompilato: molte funzioni dipendono da istruzioni specifiche della CPU, meccanismi di gestione della memoria e interfacce kernel che variano tra piattaforme. Di conseguenza, la realizzazione di un driver ARM64 richiede un lavoro di porting profondo, con nuove procedure di validazione e test su hardware reale.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda Linux. Le distribuzioni utilizzano versioni del kernel differenti e configurazioni personalizzate, rendendo più difficile distribuire moduli a basso livello che funzionino su larga scala. Per questo motivo molti sistemi anti-cheat kernel-mode hanno evitato per anni il supporto nativo su Linux.

Il ruolo di Proton e delle compatibilità cross-platform

Un fattore determinante per la diffusione del gaming su Linux è l’evoluzione di Proton, il layer di compatibilità sviluppato da Valve che combina Wine, DXVK e altri componenti per tradurre le API Windows in chiamate equivalenti su Linux. Grazie a Proton, numerosi giochi originariamente progettati per Windows possono funzionare su distribuzioni Linux con prestazioni spesso vicine a quelle native.

Il principale ostacolo rimane proprio l’integrazione degli anti-cheat. Molti sistemi kernel-mode presuppongono l’esecuzione diretta su Windows e non sono in grado di funzionare all’interno di ambienti di compatibilità. Alcuni sviluppatori hanno iniziato a collaborare con Valve per risolvere il problema: Epic Games ha ad esempio introdotto versioni compatibili di Easy Anti-Cheat per ambienti Linux e Proton, anche se non tutti i titoli che lo utilizzano supportano effettivamente queste piattaforme.

La strategia suggerita dall’annuncio di lavoro di EA indica la volontà di studiare un percorso simile anche per Javelin. Il ruolo prevede infatti la definizione di una roadmap per portare il sistema su sistemi operativi e hardware aggiuntivi, includendo esplicitamente Linux e ambienti basati su Proton.

Implicazioni per il futuro del gaming su PC

La possibile espansione di Javelin verso ARM e Linux non implica che i giochi EA diventeranno immediatamente compatibili con queste piattaforme. La creazione di un driver kernel richiede processi di certificazione, firma digitale e test di sicurezza molto rigorosi. Inoltre ogni titolo deve integrare l’anti-cheat in modo specifico, quindi l’adozione su larga scala dipenderà dalle scelte dei singoli team di sviluppo.

Il segnale tecnologico resta comunque significativo. I giochi multiplayer competitivi rappresentano una parte consistente del mercato PC e l’assenza di supporto per gli anti-cheat è stata finora una delle principali barriere alla diffusione di Linux nel gaming. Un’evoluzione dei sistemi di sicurezza verso architetture più portabili potrebbe ridurre questa distanza e facilitare la distribuzione dei titoli su hardware sempre più diversificato.

La pubblicazione della posizione per un ingegnere senior non garantisce risultati immediati, ma evidenzia un cambiamento nelle priorità tecniche dei publisher. L’integrazione di sistemi anti-cheat complessi su piattaforme multiple richiede investimenti consistenti e competenze specialistiche. Se il progetto dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei primi esempi di anti-cheat proprietario progettato fin dall’inizio per un ambiente multipiattaforma che include ARM e Linux.