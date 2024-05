Ecco come Android 15 migliorerà l'autonomia dei dispositivi

Come è abbastanza scontato che sia, ogni nuovo major update di Android porta con sé dei miglioramenti riguardanti privacy, sicurezza e anche efficienza. Alla conferenza Google I/O di quest’anno l’assoluta protagonista è stata l’intelligenza artificiale, ma un po’ di spazio è stato concesso anche alla versione 15 del sistema operativo che presto potrà essere scaricata su tantissimi smartphone e tablet. Compresi quelli a marchio Samsung, ovviamente.

Come Android 15 migliora l’efficienza di smartphone e tablet

A regalare qualche informazione sulla questione efficienza sono stati Dave Burk e Sameer Samat (via Android Authority), due pilastri del team Android di Google. I due hanno spiegato come il colosso di Mountain View, con Android 15, abbia centrato un importante obiettivo: migliorare l’autonomia dei dispositivi.

Più precisamente, l’ottimizzazione riguarda il tempo di attivazione della Modalità Doze (lo stato di quiescenza di un device), ora ridotto del 50% rispetto alla versione 14 del sistema operativo con il “volto” del robottino verde. Google ha ovviamente effettuato tutti i test del caso, e in base a quest’ultimi l’upgrade in termini di autonomia sarebbe di circa 3 ore di standby in più. La buona notizia è che questa ottimizzazione è strettamente legata ad Android 15, quindi tutti i dispositivi compatibili potranno beneficiarne.

Altra notizia interessante diffusa in occasione della conferenza di quest’anno e che miglioramenti dell’autonomia saranno implementati anche negli smartwatch che eseguono Wear OS. Il sopracitato Sameer Samat ha precisato che con la versione 5 del sistema operativo, il consumo della batteria andrà a ridursi di circa il 20% rispetto alla versione precedente.

Samsung e One UI 7

Dal momento che Samsung è tra i principali produttori di smartphone e tablet Android, è particolarmente interessante quanto sottolineato da SamMobile. In un recente report del portale incentrato sui dispositivi del gigante sudcoreano (come lascia facilmente intendere il nome) si legge infatti che i miglioramenti sopra descritti arriveranno su smartphone e tablet Galaxy con l’aggiornamento 7.0 della One UI, basato proprio su Android 15.

L’azienda potrebbe aprire il programma beta della One UI 7.0 nel terzo trimestre del 2024 per poi rilasciare la versione pubblica dell’aggiornamento nel quarto trimestre dello stesso anno. I dispositivi della gamma S24 dovrebbero essere i primi a ricevere l’upgrade.