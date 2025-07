Nel cuore di Pechino, il campo da calcio si è trasformato in un palcoscenico per una competizione straordinaria che ha messo in luce i progressi della robotica avanzata. Quattro squadre di robot umanoidi si sono sfidate in un torneo 3 contro 3 completamente autonomo, segnando un passo avanti significativo nel settore della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. E, soprattutto, mostrando quanto ancora c’è da lavorare…

La partita dell’anno

Durante il weekend, i robot, vestiti con divise nere e viola, hanno giocato partite di due tempi da dieci minuti ciascuno, affidandosi esclusivamente ai loro algoritmi di intelligenza artificiale.

Sebbene i movimenti fossero a volte goffi e le cadute inevitabili, le loro capacità di equilibrio, coordinazione e decisione hanno sorpreso il pubblico e, soprattutto, soddisfatto gli scienziati che li hanno progettati e costruiti.

Una delle caratteristiche più innovative è stata la capacità dei robot di rialzarsi autonomamente dopo le cadute, sebbene in alcuni casi sia stato necessario l’intervento umano.

Dotati di sensori all’avanguardia, i robot erano in grado di riconoscere il pallone con una precisione del 90% fino a 18 metri di distanza. Inoltre, riuscivano a identificare con successo campo, linee di demarcazione e avversari, dimostrando la potenza delle tecnologie applicate al calcio autonomo.

Per la cronaca, la finale ha visto il trionfo del team THU Robotics dell’Università Tsinghua, che ha battuto il Mountain Sea-Team della Chinese Agricultural University con un punteggio di 5-3.

Collaborazione tra università e aziende

Questo evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra università e aziende tecnologiche cinesi. Booster Robotics ha fornito l’hardware, mentre gli algoritmi per la percezione e le strategie di gioco sono stati sviluppati dalle università partecipanti.

Le squadre hanno sfruttato tecniche di reinforcement learning, consentendo ai robot di affinare le loro decisioni in tempo reale attraverso simulazioni continue.

Queste tecnologie non solo migliorano le prestazioni robotiche, ma offrono anche opportunità di test in scenari pratici, aprendo nuove prospettive per la robotica avanzata.

Il ruolo della Cina nella tecnologia globale

L’evento è stato un’anticipazione dei World Humanoid Robot Games, che si terranno a Pechino nell’agosto 2025. La Cina, che già detiene il 40% del mercato globale della robotica, valutato in 55,1 miliardi di dollari, mira a espandere il settore a 126,6 miliardi entro il 2028.

L’obiettivo a lungo termine è ancora più ambizioso: entro il 2050, il paese punta a impiegare 302,3 milioni di robot umanoidi.