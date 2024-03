Il 2024 di Apple non è entrato ancora nel vivo ma il catalogo del gigante di Cupertino ha comunque già ricevuto un aggiornamento. La new entry è infatti il MacBook Air con chip M3, un notebook con prestazioni superiori (rispetto al modello precedente) e che, a detta dell’azienda californiana, garantisce un’esperienza d’uso perfetta nelle attività in cui è previsto l’uso dell’AI generativa.

Il nuovo laptop – disponibile nelle versioni da 13 e 15 pollici rispettivamente – ha dato ufficialmente il via alle danze e il listino Apple presto dovrebbe accogliere altri nuovi Mac dotati proprio del processore M3 (con relative varianti). Sì, ma quali? È ovviamente da escludere il MacBook Pro, a cui Tim Cook e soci hanno “regalato” l’M3 già a novembre, con l’evento a sorpresa di Halloween.

Mac M3: quali debutteranno nel 2024?

Mac Mini

Apple ha presentato il Mac Mini con M2 e M2 Pro a gennaio del 2023, più di un anno fa quindi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, un nuovo computer desktop compatto non verrà presentato prima della fine del 2024. Un’ipotesi che trova supporto nel recente passato di Apple: tra il Mac Mini M1 e il Mac Mini M2 sono intercorsi ben 26 mesi.

E dunque, calendario alla mano, la prossima generazione del computer in formato ridotto potrebbe vedere la luce nel 2025, con il chip M4 a bordo.

Mac Studio

Il Mac Studio con i chip M2 Ultra e M2 Max è arrivato a giugno dello scorso anno. Apple dovrebbe optare per la stessa strategia e proporre la nuova generazione del computer ad alte prestazioni solo con le versioni Ultra e Max del chip M3.

A tal proposito, secondo un report di gennaio di TrendForce (via MacRumors), un aggiornamento del Mac Studio verrà presentato da Apple a metà del 2024 e potrà contare su un chip M3 realizzato con la tecnologia N3E di TMSC. Sarebbe il primo di Apple.

Mac Pro

Insieme al sopracitato Mac Studio, il Mac Pro è stato aggiornato a giugno del 2023, in occasione della WWCD23. Attualmente il computer è disponibile solo nella configurazione con M2 Ultra. Salvo sorprese, anche la prossima generazione utilizzerà unicamente un processore della serie Ultra.

Secondo Gurman, il colosso di Cupertino presenterà il device per professionisti a metà 2024.