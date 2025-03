Elimina le tue tracce online con Incogni: offerta imperdibile al 55% di sconto

Ogni volta che navighiamo online lasciamo tracce dei nostri dati personali. Questi vengono raccolti, archiviati e utilizzati dalle agenzie di telemarketing per chiamate moleste, e-mail spam e altre attività di profilazione. Altre volte gli stessi dati sensibili possono essere venduti senza il nostro consenso ed essere utilizzati da hacker e malintenzionati per attività illecite come frodi finanziarie, furti d’identità e altre azioni anche illegali. La soluzione è quella di attivare Incogni, il tool definitivo per questo tipo di problemi. È in promozione con uno sconto del 55% sul piano annuale.

Le minacce invisibili contro cui interviene Incogni

A gestire la raccolta, la conservazione e la distribuzione dei nostri dati personali sono i cosiddetti data broker. Si tratta di aziende specializzate nella gestione di nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, abitudini di acquisto, interessi e molti altri dati legati al singolo utente. Questa gestione dei nostri dati è un problema per la privacy oltre che la causa delle pubblicità invasive.

Incogni interviene proprio alla radice del problema, automatizzando il processo di rimozione dei dati dai database dei data broker. Farlo manualmente richiederebbe settimane e mesi di tempo e fatica, con un’efficacia limitata. Con Incogni, invece, si ha una gestione virtuosa e costante a tutela della propria privacy.

Dopo la registrazione, infatti, Incogni invia richieste di rimozione dei dati a tutti i data broker individuati online. Inoltre il servizio monitora costantemente i progressi di queste richieste per verificare se i dati continuano a essere eliminati evitando che vengano inseriti in un secondo momento.

Dopo aver attivato Incogni si ha una significativa diminuzione delle chiamate di telemarketing, della ricezione di e-mail spam e soprattutto un’importante riduzione del rischio di furto d’identità. Un servizio fondamentale per la sicurezza che è possibile attivare approfittando della promozione con il 55% di sconto sul piano annuale.