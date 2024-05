Ecco l'emulatore per giocare ai titoli PlayStation 1 su iPhone e iPad

La PlayStation 1 è una console che ha segnato l’intera industria videoludica e ha conquistato milioni di persone con videogiochi che ancora oggi occupano un posto speciale nel loro cuore. Sono però giochi che appartengono al passato… o forse no? In realtà su App Store è appena stato reso disponibile Gamma, un emulatore gratuito per divertirsi su iPhone e iPad ai titoli per PS1.

I giochi PlayStation 1 su iPhone e iPad grazie all’emulatore Gamma, ora su App Store

Sviluppato da Benjamin Stark, noto nella community come ZodTTD, Gamma è abbastanza simile a Delta, altro emulatore disponibile da poco ma già popolarissimo. Ad esempio, si possono personalizzare i comandi touch-screen e c’è anche la possibilità di giocare tramite controller Bluetooth, per un’esperienza decisamente più divertente e “realistica”.

Tra le caratteristiche di punta spicca anche il pieno supporto di piattaforme come Google Drive e Dropbox, così è più facile e immediato salvare i propri salvataggi sul cloud.

Non sono richiesti file BIOS per l’emulazione dei videogiochi, e questo è un bene per gli utenti meno esperti, ma in base alle prime recensioni reperibili in rete, ci sarebbero alcuni bug che renderebbero l’esecuzione delle ROM non particolarmente fluida. Ma non c’è alcun dubbio a riguardo: Stark, ormai veterano nel campo degli emulatori (è da oltre 15 anni che si occupa di soluzioni per il retro gaming), rilascerà quanto prima una patch per risolvere tutti i problemi segnalati.

Per chiunque voglia fare un tuffo nel passato, l’app è scaricabile gratuitamente su App Store e non prevede acquisti in-app. Nonostante sia disponibile solo da pochissimi giorni, è già al 2° posto nella classifica delle app di intrattenimento più scaricate.