Energia rinnovabile e sconti esclusivi: scopri le offerte Sorgenia per la casa

Fino a qualche anno fa l’attenzione verso l’ambiente e l’adozione di soluzioni sostenibili dal punto di vista energetico sembravano un lusso riservato a pochi. Con il passare del tempo, invece, anche i produttori di energia e i distributori hanno colto l’importanza di investire sulle energie rinnovabili dando così la possibilità anche al consumatore, di scegliere tariffe basate su fonti 100% green. In questo scenario Sorgenia è tra i fornitori che meglio uniscono queste due esigenze proponendo tariffe scontate e convenienti per energia pulita per la propria casa.

Le soluzioni di Sorgenia per una casa più efficiente

Adottare un sistema energetico basato su fonti rinnovabili significa ridurre l’impatto ambientale e abbassare le bollette grazie a tariffe vantaggiose. Le offerte di Sorgenia per la casa comprendono tariffe pensate per ottimizzare i consumi, sfruttando l’energia solare e altre risorse ecologiche, senza compromettere la qualità del servizio.

Sorgenia mette a disposizione offerte luce, offerte gas e offerte luce e gas combinate con le quali massimizzare il risparmio economico per le forniture energetiche della propria casa. Inoltre attivando un’offerta Luce & Gas è possibile anche ottenere la Fibra Ultraveloce (fino a 2.5 Gbps) a 22,73€ al mese per i primi 12 mesi.

Con Sorgenia è possibile, inserendo i dati dei consumi delle ultime bollette, individuare le offerte migliori ricevendo tariffe più vantaggiose per contrastare i rincari e risparmiare sui consumi energetici. In più, in un’ottica di trasparenza, è possibile analizzare nel dettaglio l’offerta, individuando quali sono le voci che incidono maggiormente e dove Sorgenia è riuscita a offrire una tariffa più bassa rispetto a quella attuale.

Per tutti coloro che vogliono rendere la propria abitazione più efficiente dal punto di vista energetico e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, le offerte di Sorgenia rappresentano la soluzione ideale da tutti i punti di vista.