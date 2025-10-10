Estonia - Italia: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

Ecco quando si gioca e come vedere in diretta TV e in streaming, anche dall'estero, il match Estonia - Italia valido per il Mondiale 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 10 ott 2025
Estonia - Italia: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

La corsa della Nazionale italiane verso i Mondiali 2026 continua: il prossimo appuntamento è in programma sabato 11 ottobre, a partire dalle 20:45, con la sfida Estonia – Italia. Si tratta di un match importantissimo per la qualificazione e che la Nazionale di Gattuso non può sbagliare. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Per seguire Estonia – Italia in diretta streaming dall’estero, considerando la scarsa copertura che sarà data all’evento fuori dall’Italia (a meno che non vi troviate in Estonia), è possibile ricorrere a una VPN, andando poi a selezionare un server italiano, direttamente dall’app del servizio, per raggiungere Rai Play.

La VPN giusta da utilizzare, in questo caso, è Total VPN. Il servizio, infatti, permette ai suoi utenti un utilizzo illimitato e senza rallentamenti della rete. Uno dei punti di forza è il costo: la VPN ora costa 1,59 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano annuale. Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Total VPN, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui Total VPN

Estonia – Italia: orario, dove vederla, probabili formazioni

La partita Estonia – Italia è in programma sabato 11 ottobre, con calcio di inizio fissato per le 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Ecco le probabili formazioni:

  • Estonia (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn
  • Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. All.: Gennaro Gattuso.

Per seguire Estonia – Italia è possibile usare Total VPN, ora disponibile in sconto a 1,59 euro al mese.  Per attivare subito la VPN basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Attiva qui Total VPN
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Audacity 4 sta arrivando: novità, restyling e funzioni segrete per l'editing audio
Media

Audacity 4 sta arrivando: novità, restyling e funzioni segrete per l'editing audio
Immich 2.0.0: riprendi il controllo di foto e video senza cloud commerciale
Media

Immich 2.0.0: riprendi il controllo di foto e video senza cloud commerciale
Adobe Premiere su iPhone: davvero gratuito? Scopri tutte le novità e le funzioni nascoste
Media

Adobe Premiere su iPhone: davvero gratuito? Scopri tutte le novità e le funzioni nascoste
Nuovi Amazon Echo, Fire TV e Ring 2025: Smart Home, AI e Sicurezza Domestica ai massimi livelli
Hardware

Nuovi Amazon Echo, Fire TV e Ring 2025: Smart Home, AI e Sicurezza Domestica ai massimi livelli
Link copiato negli appunti