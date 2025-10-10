Estonia - Italia: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

La corsa della Nazionale italiane verso i Mondiali 2026 continua: il prossimo appuntamento è in programma sabato 11 ottobre, a partire dalle 20:45, con la sfida Estonia – Italia. Si tratta di un match importantissimo per la qualificazione e che la Nazionale di Gattuso non può sbagliare. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Per seguire Estonia – Italia in diretta streaming dall’estero, considerando la scarsa copertura che sarà data all’evento fuori dall’Italia (a meno che non vi troviate in Estonia), è possibile ricorrere a una VPN, andando poi a selezionare un server italiano, direttamente dall’app del servizio, per raggiungere Rai Play.

La VPN giusta da utilizzare, in questo caso, è Total VPN. Il servizio, infatti, permette ai suoi utenti un utilizzo illimitato e senza rallentamenti della rete. Uno dei punti di forza è il costo: la VPN ora costa 1,59 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano annuale. Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Total VPN, tramite il box qui di sotto.

Estonia – Italia: orario, dove vederla, probabili formazioni

La partita Estonia – Italia è in programma sabato 11 ottobre, con calcio di inizio fissato per le 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Ecco le probabili formazioni:

Estonia (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn

(5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. All.: Gennaro Gattuso.

Per seguire Estonia – Italia è possibile usare Total VPN, ora disponibile in sconto a 1,59 euro al mese. Per attivare subito la VPN basta premere sul banner riportato qui di sotto.