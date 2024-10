Euclid: il telescopio spaziale realizzerà la mappa 3D con milioni di Galassie

Quello che c’è nell’universo è sicuramente un mistero per tutti, o meglio lo è perché non lo ha ancora scoperto. L’uomo sta cercando di portare a termine diverse ricerche e studi ma nel frattempo i mezzi messi a disposizione stanno già portando i loro benefici. Sono bastate infatti solo due settimane al telescopio Euclid appartenente all’Agenzia spaziale europea (Esa) per riuscire a catturare immagini eccezionali. All’interno di ciò che il dispositivo ha catturato ci sono 14 milioni di galassie e milioni e milioni di stelle, sebbene al momento si tratti solo dell’1% del lavoro svolto.

Ma per quale motivo è stato utilizzato Euclid? Il suo compito è davvero incredibile, in quanto il telescopio dovrà realizzare la più grande mappa 3D del celo mai vista prima. Il motivo per cui è partita questa missione riguarda la volontà di indagare sull’energia oscura e sulla materia che, secondo gli studi, rappresentano il 95% dell’intero universo.

Euclid, il telescopio che che catturerà un terzo del cielo oltre la Via Lattea

Il telescopio ha catturato un insieme di 208 gigapixel di immagini, tutte unite l’una all’altra e tutte a rappresentare l’atlante cosmico che nei prossimi sei anni di osservazione verrà realizzato da Euclid. Grazie a questo studio che riuscirà ad includere al suo interno un terzo del cielo al di fuori della Via Lattea, si potranno studiare miliardi di galassie arrivando fino a una distanza di 10 miliardi di anni luce dalla Terra.

Era il 2023 quando il telescopio fu lanciato in orbita per mano dell’Agenzia spaziale europea o ESA con l’aiuto della NASA. Stando a quanto riportato, mai prima d’ora erano stati realizzati risultati così importanti. La risoluzione è davvero altissima, anche se bisognerebbe aprire l’immagine su uno schermo in quantificabile per riuscire a cogliere ogni dettaglio tutto in una sola volta. Al momento siamo solo all’inizio di un progetto che sembrerebbe essere davvero ambizioso e che probabilmente porterà a nuove scoperte in tutto l’universo.