Il curioso caso dell'eseguibile Windows che su Linux, con Wine, diventa ubriaco

L’utilizzo di file eseguibili Windows al di fuori del loro ambiente nativo ha sempre rappresentato una sfida tecnica rilevante. Fin dagli anni ’90, con la diffusione del formato Portable Executable (PE) e delle API Win32, Microsoft ha progettato un modello di comunicazione tra le applicazioni e il kernel (il componente centrale del sistema operativo che gestisce risorse come memoria e processi) basato sull’uso di livelli di astrazione, cioè interfacce intermedie che semplificano l’interazione, evitando che i programmi accedano direttamente alle funzioni fondamentali del sistema. Progetti come Wine, nati negli anni ’90 e maturati nel corso di decenni, hanno dimostrato che è possibile replicare gran parte di questo comportamento su Linux senza usare la virtualizzazione.

Tuttavia, alcune scelte progettuali delle applicazioni e differenze profonde tra kernel continuano a generare scenari imprevisti, spesso al limite del comportamento indefinito.

Il caso analizzato da un volenteroso ricercatore riguarda una situazione apparentemente paradossale: un eseguibile Windows che, eseguito tramite Wine, invoca direttamente syscall Linux e riesce a funzionare almeno in parte. L’episodio offre uno spunto concreto per comprendere come interagiscono ABI (vedere più avanti), convenzioni di chiamata e meccanismi di compatibilità tra sistemi operativi diversi.

Il ruolo di Wine e l’esecuzione di programmi Windows su Linux

Wine non è un emulatore: è un software che funge da layer di compatibilità: intercetta le chiamate alle API di Windows e le traduce in operazioni equivalenti sul kernel Linux, quando un programma è eseguito su una qualunque distribuzione del pinguino.

La chiave di questo approccio risiede nel fatto che le applicazioni Windows non dovrebbero interagire direttamente con il kernel. Le funzioni della WinAPI (o Windows API, insieme delle interfacce di programmazione disponibili nei sistemi operativi Windows), messe a disposizione da librerie come ntdll.dll e kernel32.dll , svolgono il ruolo di intermediari tra i programmi e il sistema operativo, semplificando l’interazione e nascondendo i dettagli più complessi delle chiamate di sistema (ovvero le richieste dirette al kernel).

Un simile livello di astrazione consente a Wine di sostituire le librerie con implementazioni proprie, mantenendo la compatibilità su Linux senza replicare il kernel Windows.

Windows e Linux adottano modelli distinti per l’invocazione delle chiamate di sistema (syscall) su architettura x86-64. Linux prevede che il codice utente utilizzi direttamente l’istruzione syscall , passando i parametri nei registri secondo una convenzione definita e stabile nel tempo. Windows, invece, non garantisce stabilità nella numerazione e nelle convenzioni interne delle syscall, scoraggiandone l’uso diretto da parte delle applicazioni.

Quando un eseguibile “bypassa” le API di Windows

Alcuni software, per ragioni di prestazioni o controllo, aggirano le API ufficiali e invocano direttamente le syscall Windows. Tale pratica, pur non documentata, è relativamente diffusa in ambiti come reverse engineering, sicurezza o sviluppo di runtime personalizzati. Il problema emerge quando tali binari sono eseguiti sotto Wine in ambiente Linux.

Se un programma utilizza syscall Windows dirette, Wine non ha modo di intercettarle perché non passano attraverso le librerie poste sotto l’ombrello del layer di compatibilità. Il risultato tipico è un crash immediato, spesso sotto forma di general protection fault o un comportamento indefinito, dato che il kernel Linux interpreta i registri secondo convenzioni completamente diverse.

La “chimera” delle syscall Linux utilizzate da un eseguibile Windows

Un ricercatore indipendente fa un’osservazione intelligente: cosa accade se un eseguibile Windows, anziché usare le convenzioni Windows, invoca syscall secondo la convenzione Linux?

Poiché il codice gira effettivamente come processo Linux, l’istruzione syscall viene eseguita dal processore senza distinzione sull’origine del binario. Se i registri della CPU contengono valori impostati secondo le regole dell’ABI Linux (Application Binary Interface, cioè lo standard che definisce come un programma passa i dati al sistema operativo) e il numero della syscall appare valido, il kernel esegue l’operazione senza errori. In pratica, anche un programma progettato per Windows può, a basso livello, funzionare come se fosse un programma nativo Linux.

Questo scenario crea una sorta di “ibrido”: il caricamento e le librerie seguono il modello Windows, mentre le interazioni con il kernel avvengono secondo le regole Linux. Il risultato è fragile ma funzionale in alcuni casi specifici, soprattutto per operazioni semplici come write .

Superficie di attacco e comportamenti inattesi

Al di là del valore ludico, l’esperimento solleva questioni interessanti nell’ambito della sicurezza. Un ambiente di compatibilità come Wine introduce un livello ibrido in cui:

il codice applicativo può bypassare le API Windows “simulate” da Wine su Linux;

il kernel sottostante rimane accessibile senza mediazione completa;

le assunzioni sul comportamento del processo possono essere violate.

Tutto questo apre scenari teorici in cui un software potrebbe aggirare controlli implementati a livello di WinAPI; eseguire operazioni non previste dal modello di sicurezza di Wine; sfruttare differenze tra i due sistemi per ottenere effetti inattesi.

Non significa che Wine sia intrinsecamente vulnerabile, ma evidenzia come ogni strato di compatibilità introduca complessità e superfici d’interazione difficili da modellare completamente. Ecco quindi che in scenari ostili, quanto evidenziato potrebbe diventare un vettore di evasione o scatenare comportamento inatteso.

L’eseguibile Windows “ubriaco” è un oggetto rivelatore

L’autore della ricerca usa la frase “Go Home, Windows EXE, You’re Drunk” come battuta ironica per sottolineare quanto sia assurdo e innaturale il comportamento del programma che ha creato.

È un modo leggero, con un riferimento sottile a Wine, per evidenziare che il programma si comporta come una chimera: sta “mescolando” due ecosistemi incompatibili e funziona comunque, il che lo rende ancora più surreale.

Nel caso di specie, il programma Windows “speciale” portato su Linux tramite Wine:

è un eseguibile Windows (formato PE);

gira in un ambiente che simula Windows (Wine);

a un certo punto ignora completamente le regole di Windows;

inizia a fare syscall Linux dirette, come se fosse un binario ELF.

È una situazione concettualmente “sbagliata” perché un programma Windows non dovrebbe conoscere o usare syscall Linux e Wine non è progettato per gestire questo tipo di comportamento.

L’esperimento mette in luce un principio fondamentale: i confini tra sistemi operativi sono spesso convenzioni, non barriere assolute. Quando il codice gira nativamente e l’accesso al kernel non è rigidamente mediato, le astrazioni possono essere aggirate. Wine funziona proprio perché sfrutta questa flessibilità; una caratteristica che, allo stesso tempo, ne rivela i limiti.