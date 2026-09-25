F-Droid 2.0: il più grande aggiornamento degli ultimi anni per l'app Android

F-Droid 2.0 segna una delle revisioni più profonde del client ufficiale dedicato alle applicazioni Android libere e open source.

L’annuncio dell’aggiornamento arriva dopo oltre un anno di sviluppo e un lungo ciclo di test. La nuova versione non interviene soltanto sull’aspetto grafico, ma interessa anche modifiche a ricerca, navigazione, gestione degli aggiornamenti e installazione delle applicazioni.

Il progetto ha inoltre riscritto componenti importanti con Kotlin e Jetpack Compose, adottando strumenti oggi centrali nello sviluppo Android. Per valutare correttamente la portata dell’aggiornamento occorre quindi guardare sia alle funzioni visibili sia alle scelte tecniche che sostengono il nuovo client.

La nuova interfaccia cambia ricerca e scoperta

La schermata principale è stata semplificata attorno a Discover, Search e My Apps. Le categorie confluiscono nella prima area, mentre la sezione dedicata alle applicazioni installate raccoglie aggiornamenti e possibili problemi. La ricerca non considera più soltanto il nome dell’app: analizza anche descrizioni, categorie e contenuti tradotti. F-Droid dichiara inoltre un miglioramento specifico per cinese, giapponese e coreano.

Il sistema di filtraggio permette di combinare criteri come categoria, compatibilità del dispositivo e anti-feature. Diventa così possibile restringere una ricerca senza affidarsi esclusivamente alla navigazione manuale del catalogo. La schermata Discover evidenzia anche applicazioni appena aggiunte, aggiornate di recente e tra le più scaricate. L’approccio resta coerente con la natura del progetto: F-Droid dichiara di non usare il comportamento degli utenti per aumentare il tempo trascorso nell’applicazione.

La revisione coinvolge anche la gestione degli aggiornamenti. Il client può verificarli e installarli automaticamente in background, mentre chi preferisce un controllo manuale mantiene un’apposita funzione nel menu delle azioni. La precedente gesture pull-to-refresh non serve più a controllare i repository. Il cambiamento riduce un’operazione ricorrente e sposta la gestione verso un modello più vicino alle applicazioni Android moderne.

Installazioni più fluide, ma con nuovi limiti

La modifica tecnica più rilevante riguarda il sistema di installazione. F-Droid utilizza un installer unificato basato sulle nuove capacità offerte da Android, compresa l’API di pre-approvazione. Sui dispositivi compatibili, l’utente può confermare l’installazione prima che l’applicazione venga scaricata; il sistema operativo conserva comunque il proprio controllo sulla procedura. Il risultato riduce i passaggi tipici del sideloading tradizionale.

La riscrittura porta anche il supporto a più download e aggiornamenti contemporanei. Il client non utilizza invece F-Droid Privileged Extension, perché il nuovo approccio punta sulle sessioni native di installazione disponibili nelle versioni recenti di Android. La scelta rende meno dipendente il funzionamento da un componente separato, ma introduce anche una conseguenza per i dispositivi datati: F-Droid 2.0 non supporta Android 6.

La revisione modifica infine alcune funzioni legate alla privacy. La modalità di occultamento ora cambia soltanto icona e nome dell’app, lasciando visibile la presenza di F-Droid nelle impostazioni di Android e durante un’analisi forense. Non è inoltre tornata la funzione per cancellare applicazioni in risposta a un trigger di emergenza. F-Droid segnala che questa capacità richiede manutenzione altamente specializzata.

Il valore della riscrittura emerge quindi soprattutto dalla nuova base tecnica. Kotlin e Jetpack Compose rendono il codice più vicino agli standard Android contemporanei e possono ridurre la difficoltà per nuovi contributori. Per un progetto che dipende in larga misura dalla comunità, la qualità della base software incide direttamente sulla possibilità di mantenere e ampliare il client nel tempo.