Facebook e Instagram: nuovo strumento AI per traduzioni istantanee

Nel panorama in continua evoluzione dei social network, una novità tecnologica sta prendendo forma, ridefinendo il modo in cui le persone comunicano e interagiscono a livello globale.

Durante il recente Meta Connect 2025, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato un importante passo avanti nel campo delle traduzioni automatiche, integrando un sofisticato sistema basato sull’Intelligenza Artificiale all’interno delle piattaforme Facebook e Instagram.

Il fulcro di questa innovazione risiede nella capacità di tradurre istantaneamente i contenuti video, in particolare i popolari reel. Al momento, la funzionalità consente la conversione immediata dei video dall’inglese allo spagnolo e viceversa, ma Meta ha già dichiarato l’intenzione di estendere la copertura ad altre lingue nel prossimo futuro.

Uno degli aspetti più sorprendenti della nuova soluzione è rappresentato dalla tecnologia lip sync AI, che sfrutta l’AI per sincronizzare i movimenti delle labbra degli speaker con l’audio tradotto. Questo accorgimento rende la visione dei video tradotti incredibilmente naturale e coinvolgente, eliminando l’effetto “doppiaggio” artificiale che spesso caratterizza le traduzioni tradizionali. Grazie a questa funzione, la comunicazione diventa più autentica e immersiva, rafforzando il legame tra creatori di contenuti e pubblico internazionale.

Meta usa la tecnologia lip sync AI per migliorare le traduzioni istantanee

A proposito di creator, Meta ha posto particolare attenzione al tema del controllo creator. Gli utenti che producono contenuti possono decidere in autonomia se attivare o meno la sincronizzazione labiale automatica, mantenendo così il pieno controllo sull’aspetto e la percezione dei propri video.

Sul fronte delle funzionalità avanzate, Facebook introduce anche la possibilità di caricare tracce audio multiple per uno stesso video, offrendo agli spettatori la libertà di scegliere la lingua di fruizione preferita. Sebbene questa opzione non sia ancora disponibile su Instagram, è plausibile che venga implementata prossimamente, allineando le due piattaforme sotto il segno dell’innovazione linguistica.

Per monitorare l’impatto delle traduzioni automatiche e ottimizzare la diffusione dei contenuti a livello globale, Meta mette a disposizione dei creator nuovi strumenti analitici. Questi tool consentono di analizzare le visualizzazioni suddivise per lingua, offrendo dati preziosi sull’efficacia delle traduzioni e sulle preferenze del pubblico internazionale. Un vantaggio strategico per chi desidera espandere la propria audience e affinare le proprie strategie di comunicazione digitale.

Il lancio di queste innovazioni avviene in un contesto di crescente competizione tra i giganti della tecnologia. Non è un caso che Google Traduttore stia sperimentando l’integrazione di funzionalità simili a Duolingo, puntando a rendere le traduzioni sempre più interattive e precise. Inoltre, durante il recente I/O 2025, Google ha presentato una demo in cui Gemini viene integrato con smart glasses per offrire traduzioni in tempo reale durante le conversazioni, segnando un ulteriore passo avanti verso l’abbattimento delle barriere linguistiche nella vita quotidiana.