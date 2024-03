Stai provando ad accedere a Facebook, Instagram e/o Threads ma non riesci in alcun modo a consultare i tre social di Meta? No, non è un problema che riguarda solo te: sono in costante aumento le segnalazioni degli utenti che non riescono ad aprire i social appena citati.

Pagine bianche, sessioni scadute e schermate di login che restituiscono un messaggio d’errore sia da browser web che da app per smartphone e tablet. È questa l’attuale situazione di Facebook, Instagram, Messenger e Threads. Al momento Meta non ha rilasciato una comunicazione ufficiale in merito e non è dunque chiaro cosa abbia causato l’interruzione dei social.

Consultando Downdetector, la piattaforma che raccoglie le segnalazioni di problemi riguardanti servizi e piattaforme, si scopre che il disservizio sta creando problemi dalle 16:00 (ora italiana). Nel frattempo X (ex Twitter) è stato preso d’assalto da tutti coloro che, colti alla sprovvista da questa complicazione, hanno chiesto “aiuto” per poi scoprire che il disservizio è ampiamente esteso e ha colpito praticamente tutti o quasi gli utenti (anche negli USA, conferma 9to5mac).

Articolo in aggiornamento…