Facebook lancia i corsi per i creator, ecco a cosa servono

La grande attenzione di Meta alla privacy degli utenti è ormai un concetto di cui tutti sono a conoscenza. Le sue piattaforme, Facebook su tutte, hanno visto introdurre numerosi aggiornamenti che hanno contribuito ad aumentare il livello di difesa degli iscritti.

Proprio Facebook ha appena annunciato un nuovo progetto che renderà più facile per i creatori di contenuti ad evitare di essere ripresi da Meta per violazioni e quant’altro. Infatti, la nuova funzionalità è pensata appositamente per affrontare il problema della violazione degli standard della community di Facebook. Lo scopo è insegnare ai creator tutte le vie possibili per essere loro il primo esempio ed evitare di infrangere i canoni imposti.

Facebook dalla parte dei creator: in questo modo potranno evitare di essere redarguiti

La nuova funzionalità introdotta su Facebook si concentra sull’istruzione dei creatori di contenuti e consente loro di completare una sorta di formazione educativa specifica per rimuovere ogni tipo di richiamo. Quando un creator viola per la prima volta gli standard della community di Facebook, riceverà d’ora in avanti una notifica per completare una formazione educativa nell’app sulla politica che ha violato.

Una volta completata la formazione in questione, l’avviso verrà rimosso. Inoltre, nel caso in cui dovesse poi evitare altre violazioni per un anno intero, potrà partecipare di nuovo all’esperienza “rimuovi il tuo avviso“.

Tuttavia, se il creator in questione dovesse violare di nuovo una delle politiche di Facebook entro l’anno, riceverà un altro avviso, che questa volta però non sarà rimovibile completando una formazione educativa. Facebook ha anche annunciato che le violazioni successive potrebbero causare svantaggi per l’account, limitandone anche le possibilità di monetizzazione.

Il nuovo strumento di rimozione degli avvisi è ora disponibile per le persone che utilizzano la modalità professionale, ma Facebook afferma che prevede di implementarlo nei prossimi mesi anche per altri utenti.