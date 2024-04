Facebook presenta il nuovo player video che ricorda TikTok

Facebook sta per lanciare un nuovo player video che, sotto molti punti di vista, sembra prendere ispirazione da TikTok.

Il nuovo lettore andrà a incorporare tutte le lunghezze e i formati video, dalle live ai Reels. I filmati orizzontali potranno essere aperti in modalità schermo intero, con la possibilità di muoversi attraverso la timeline del filmato (in caso di contenuto lungo). Il player, inoltre, fornirà consigli su altri video considerati come potenzialmente interessanti per l’utente.

Il nuovo player video è attualmente in fase di lancio su smartphone Android e iPhone nei territori di Stati Uniti e Canada. L’introduzione al resto del mondo, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

Nonostante alcuni problemi, soprattutto nel territorio statunitense, TikTok resta una sostanziale fonte d’ispirazione per gli altri social network, anche visti gli enormi numeri che il social continua a far registrare.

Secondo il sito whatsthebigdata.com, TikTok può vantare 150 milioni di utenti attivi nei soli Stati Uniti, oltre a un miliardo di video visti ogni giorno in tutto il mondo. Per comprendere ancora meglio il successo della piattaforma, basti pensare che nei primi tre trimestri del 2023, TikTok ha registrato un fatturato intorno ai 9,4 miliardi di dollari.

Facebook si ispira a TikTok per il nuovo player video? Di certo non è una novità

In molti casi, le caratteristiche sono simili a quanto già proposto dalla piattaforma asiatica. Di fatto, Meta e TikTok sembrano continuare a “ispirarsi a vicenda”.

Da una parte, il social network cinese sembra spingere l’utenza verso video di durata prolungata. Nello stesso periodo, YouTube ha dimostrato di voler puntare sugli shorts, contenuto tipicamente riconducibile proprio a TikTok.

Dal canto suo, Meta in passato si è ispirata anche ad altri concorrenti. Le stories di Instagram, per esempio, sono state “prese in prestito” da Snapchat nel 2016.