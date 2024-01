Falso Pop-up di McAfee su Google Chrome: la truffa si diffonde

Negli ultimi giorni si sta diffondendo online, tra gli utenti Chrome, una preoccupante truffa.

Durante la navigazione, infatti, a diversi utenti può apparire un pop-up che, facendo riferimento a un aggiornamento dell’antivirus McAfee, in caso di clic può infettare il dispositivo con un malware.

Nonostante questo tipo di scam non sia una novità, il pop-up risulta alquanto realistico e sta traendo in inganno un numero elevato di vittime. Nella finestra che appare, nello specifico, i cybercriminali fanno leva sull’urgenza, affermando come il computer è stato infettato da un trojan e di come sia necessario aggiornare l’antivirus il prima possibile.

Come individuare un pop-up falso di McAfee?

Come sottolineato da McAfee, i cybercriminali che agiscono in questo contesto sono alquanto astuti. Nonostante ciò, esistono alcune avvisaglie utili per individuare la truffa ed evitare veri e propri disastri.

Nello specifico, i creatori del suddetto antivirus sottolineano come sia necessario:

Osservare le informazioni mostrate dal pop-up prima di fare clic su qualsiasi voce;

dal pop-up prima di fare clic su qualsiasi voce; Controllare eventuali errori di ortografia o la presenza di un tono non professionale nei testi proposti;

o la presenza di un nei testi proposti; Fare attenzione ai particolari (per esempio, in alcuni casi viene scritto McAfee con la lettera “a” minuscola);

Verificare l’URL verso cui viene direzionato l’utente: se questo non punta verso il sito ufficiale dell’antivirus, si tratta senza dubbio di un falso.

Inoltre, se sul dispositivo non è installato alcun tipo di software McAfee, è ovviamente impossibile che l’apparizione di un pop-up di questo genere sia da considerarsi come reale.

Cosa fare se appare un pop-up falso di McAfee?

Gli esperti confermano come, oltre a non cliccare su nessun link proposto alla potenziale vittima, sia comunque importante agire tempestivamente.

Il secondo passo è quello di pulire la cache del browser, disabilitando le estensioni attive e rimuovendo le stesse. Infine, adottare un software antivirus adeguato, può aiutare a prevenire o a bloccare eventuali infezioni.