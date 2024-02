Fedora Asahi Remix, le prestazioni con OpenGL sui Mac sono migliori di quelle Apple

Il lavoro svolto dal team di Asahi Linux è quasi commovente. Sviluppare un sistema operativo indipendente capace di funzionare su una piattaforma intrinsecamente chiusa com’è quella di Apple era una sfida a dir poco ambiziosa. E non solo il team di Asahi è riuscito nell’intento, ma sta dimostrando oggi di aver realizzato un software ancora più performante rispetto a macOS.

Da un lato c’è un gruppo di ingegneri, appassionati e volontari con grandi competenze tecniche; dall’altro c’è una multinazionale con una “potenza di fuoco” immensa.

Eppure, la crescita di Asahi Linux in termini di funzionalità e performance impressiona e colpisce al cuore. Se non altro perché, partendo da un’approfondita attività di reverse engineering sui sistemi macOS, gli sviluppatori hanno potuto ricostruire il comportamento a basso livello dell’hardware Apple sui sistemi con SoC di derivazione ARM (Apple Silicon; M1/M2).

Fedora Asahi Remix: driver OpenGL per Mac più conformi di quelli Apple!

La più recente evoluzione di Asahi si chiama Fedora Asahi Remix: il progetto originale ha infatti cambiato nome per riflettere la stretta collaborazione instaurata con il team di sviluppo di Fedora. Gli obiettivi restano però immutati: portare Linux sui dispositivi Mac Apple Silicon, consentendo agli utenti di utilizzare Linux come sistema operativo quotidiano e di sfruttare appieno l’hardware Apple.

OpenGL (Open Graphics Library) è una specifica per la programmazione di grafica 2D e 3D che fornisce un’interfaccia standardizzata per l’accelerazione hardware delle operazioni grafiche. Create dall’Architecture Review Board (ARB), le specifiche e le librerie OpenGL sono largamente utilizzate nell’industria dei giochi, nella grafica computerizzata, nella progettazione CAD e in altre applicazioni che richiedono rendering grafico avanzato.

Ecco, ad agosto 2023 avevamo presentato il primo driver grafico compatibile con le GPU Apple M1 e M2: offriva tra l’altro pieno supporto per OpenGL ES 3.1. Già quella fu una vittoria epocale per Asahi Linux, che poteva garantire prestazioni grafiche eccellenti sui sistemi Mac più recenti.

Oltre 100.000 test di conformità con OpenGL superati con successo

Alyssa Rosenzweig, sviluppatrice e leader del gruppo Fedora Asahi Remix che si occupa di grafica, annuncia una nuova pietra miliare. Da oggi la distro Linux per Mac supporta completamente le specifiche OpenGL 4.6 e OpenGL ES 3.2, grazie ai driver appositamente realizzati e ottimizzati per i SoC Apple M1 e M2.

Basti pensare che i driver ufficiali Apple usati su macOS sono appena compatibili con OpenGL 4.1 ma non sono conformi. Il lavoro svolto dal team di Fedora Asahi Remix risulta invece pienamente aderente alle specifiche delle più recenti versioni di OpenGL supportando i workload generati, ad esempio, da applicazioni come Blender, Ryujinx e Citra.

Superare oltre 100.000 test di conformità con OpenGL non è affatto uno scherzo: mentre la Mela non supporta ancora le versioni più moderne degli standard grafici, Fedora Asahi Remix si mostra davvero all’avanguardia nel farlo. Inoltre, il team della distro Linux per Mac conferma la sua devozione agli standard aperti e interoperabili: il fine è quello di liberare gli utenti e gli sviluppatori da qualsiasi limitazione, consentendo alle applicazioni di funzionare ovunque.

Fedora Asahi Remix non ha sacrificato neppure l’aspetto della sicurezza: l’implementazione di OpenGL è robusta è affidabile. Spesso, infatti, specialmente quando si parla di gaming, si privilegiano le prestazioni grezze rispetto al tema della sicurezza. Tuttavia, per le applicazioni come i browser Web che gestiscono anche shader non attendibili, la sicurezza è un aspetto assolutamente prioritario.

Così, il team di Fedora Asahi Remix ha implementato caratteristiche che rendono ancora più solido il driver grafico: sono gestiti anche eventuali fenomeni di buffer overflow garantendo stabilità e sicurezza senza compromettere eccessivamente le prestazioni.

Come installare Fedora Asahi Remix su Mac

L’installazione di Fedora Asahi Remix su un sistema Mac Apple Silicon è semplice tanto quanto impartire un’unica istruzione nella finestra del terminale:

curl https://fedora-asahi-remix.org/install | sh

Per chi utilizzasse già la distribuzione su una macchina Apple basata su SoC di derivazione ARM, è sufficiente aggiornarla con il comando che segue per introdurre il supporto esteso per OpenGL 4.6 e OpenGL ES 3.2: