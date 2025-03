Fibra Vodafone senza costi iniziali: scopri la promozione con il codice sconto

La fibra Vodafone è ora disponibile con un’interessante promozione che permette di attivare il servizio senza alcun costo iniziale. Come fare? Basta andare sul sito di Vodafone e utilizzare il codice sconto CARNEVALE durante l’acquisto. Così gli utenti possono evitare il pagamento dei consueti 39,90 euro per l’attivazione, accedendo così a una connessione ultraveloce senza spese extra.

Questa offerta è valida fino al 10 marzo e si applica all’attivazione del piano Internet a casa senza limiti, che include connessione illimitata e chiamate gratuite a un prezzo mensile di 25,90 euro. La connessione è garantita dalla tecnologia FTTH, che permette di raggiungere fino a 2,5 Gigabit/s in download, offrendo performance elevate sia per lo streaming che per il lavoro da remoto.

Come attivare la promozione e azzerare i costi iniziali della fibra di Vodafone

Per sfruttare questa opportunità e attivare gratuitamente la fibra di Vodafone, è sufficiente:

Verificare la copertura della fibra direttamente sul sito di Vodafone; Procedere con l’attivazione dell’offerta, compilando i campi richiesti (nome, cognome, codice fiscale); Inserire il codice sconto CARNEVALE nella fase di acquisto per ottenere la gratuità dei costi di attivazione.

Anche chi completa l’acquisto online ottiene già un vantaggio: il costo di attivazione, di solito 39,90 euro, è già ridotto a 19,90 euro, ma grazie al coupon CARNEVALE, diventa totalmente gratuito.

L’offerta include anche la Vodafone Wi-Fi 6 Power Station, un dispositivo avanzato che permette di ottenere un segnale Wi-Fi rapido e affidabile, supportando fino a 120 dispositivi contemporaneamente senza compromettere la velocità della rete. La fibra Vodafone è progettata per offrire una connessione stabile e veloce, sia in download che in upload, ideale per chi lavora in smart working, partecipa a videoconferenze o vuole semplicemente godersi lo streaming senza interruzioni.

Non perdere questa occasione: attiva subito la fibra Vodafone e goditi zero costi di attivazione con il codice promozionale CARNEVALE.