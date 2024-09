Finalmente disponibile il nuovo sistema di condivisione familiare Steam

Buone notizie per le famiglie in cui vi è più di un videogiocatore PC. Steam ha infatti reso accessibile a tutti il suo nuovo sistema di condivisione familiare, ovvero Steam Families.

Dopo una fase beta, avviata all’inizio di quest’anno, la funzione va a sostituire si Family Sharing che Family View, andando a rendere gli account della nota piattaforma di gaming molto più comodi sotto il punto di vista di condivisione dei giochi.

Come spiegato da Steam, un account che giova di questa modalità permette di includere, oltre al titolare del profilo, altri cinque membri dell’unità familiare. I giochi saranno condivisibili, a meno di titoli in cui gli sviluppatori hanno voluto impedire esplicitamente tale possibilità. Come logico, non è possibile accedere allo stesso gioco in contemporanea, a meno di non possedere due copie distinte dello stesso titolo.

Con Steam Families i genitori avranno più controllo sugli account dei figli

Una delle novità salienti legate a Steam Families è la possibilità di provare diversi videogiochi nello stesso momento dallo stesso account, il che è un passo avanti notevole rispetto al passato.

Non solo: con la nuova funzione ogni singolo utente avrà i propri file di salvataggio, così come i propri obiettivi Steam. Questa modalità non è pensata solo per una ipotetica condivisione tra fratelli e/o sorelle, ma anche per rendere più agevole il rapporto tra genitori e figli.

Proprio in questo contesto Steam Families offre la possibilità di impostare dei ruoli, ovvero quello di adulto e bambino. Ciò permette ai genitori di gestire restrizioni all’account del figlio, gestendo diversi aspetti dello stesso.

Tra le possibili restrizioni vi è quella di impedire l’accesso allo Steam Store, oltre alla possibilità di supervisionare le attività nella community o per quanto riguarda le chat private. Gli adulti avranno anche possibilità di tenere sotto controllo il tempo speso sulla piattaforma, impostando limiti temporali di utilizzo.