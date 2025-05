Fine di un'era: il kernel Linux dice addio ai processori Intel 486

Eliminare il supporto per i processori obsoleti in un sistema operativo è una decisione tecnica e strategica che porta numerosi vantaggi ma che, come qualunque intervento di questo tipo, deve essere soppesata con particolare attenzione. Mantenere la compatibilità con CPU molto vecchie richiede codice aggiuntivo, percorsi alternativi di esecuzione, emulazioni di istruzioni non presenti e l’utilizzo di numerose condizioni speciali. Tutto questo aumenta la complessità, rende più difficile testare e mantenere il codice, e introduce potenziali bug.

Linus Torvalds, l’inventore del kernel Linux e ancora oggi responsabile del progetto, ha sentenziato che non c’è più margine per continuare a supportare i processori Intel 486:

Non c’è davvero alcuna ragione concreta per continuare a sprecare anche solo un secondo nello sviluppo per questi processori

La considerazione del “re pinguino” appare in bell’evidenza nella mailing list ufficiale incentrata sul kernel Linux (LKML).

Perché eliminare il supporto al 486 su Linux?

L’abbandono del supporto per le CPU Intel 486 si concretizza con il rilascio del kernel Linux 6.15: dopo oltre tre decenni, la celebre architettura introdotta da Intel nel 1989 è adesso formalmente esclusa dal percorso evolutivo di Linux, segnando un passaggio tecnico e simbolico verso una modernizzazione definitiva del supporto hardware nella piattaforma open source.

A sostegno della decisione di Torvalds, Ingo Molnár, uno degli sviluppatori chiave del kernel, ha sottolineato come la presenza di codice legacy per mantenere compatibilità con CPU ormai obsolete generi complessità superflua e problemi tecnici.

Il codice di compatibilità necessario per assicurare il supporto di CPU prive delle istruzioni più moderne (come CMPXCHG8B o TSC) introduce la necessità di workaround, emulazioni e codice condizionale che ostacola lo sviluppo fluido del kernel, soprattutto in ambito x86-32.

Un addio annunciato da tempo

Non è la prima volta che Torvalds propone l’eliminazione del supporto per CPU storiche: già nel 2022 aveva suggerito di rimuovere la compatibilità con le architetture precedenti al Pentium originale, identificando il supporto per CMPXCHG8B (istruzione dell’architettura x86 introdotta con i processori Intel Pentium (P5), fondamentale per la sincronizzazione dei thread e per le strutture dati concorrenti) come discriminante minima.

All’epoca, la proposta non fu accolta con l’obiettivo di mantenere la retrocompatibilità con alcune nicchie d’uso ancora attive, ma nel 2025 la situazione è cambiata: anche le ultime barriere sono definitivamente crollate. Il 486 si unisce così al 386, abbandonato ufficialmente dal kernel Linux nel 2012.

Le implicazioni tecniche dell’abbandono di Intel 486

Dal punto di vista del codice, la rimozione del supporto al 486 e ai primi 586 (IDT WinChip e AMD Elan) comporterà la cancellazione di circa 14.000 righe di codice in più di 80 file. In particolare, saranno rimossi:

Le routine di emulazione della FPU software, fondamentali per CPU come il 486SX prive di FPU integrata.

Codici condizionali e fallback per istruzioni mancanti nei chip pre-Pentium.

Supporto a workaround specifici, come quelli legati al famoso bug FDIV dei primi Pentium.

Questa “pulizia” porterà numerosi benefici: maggiore manutenibilità, performance migliorate, minore complessità architetturale e un alleggerimento del carico per chi sviluppa il kernel del pinguino.

Linux abbandona i 486 dopo quasi 25 anni rispetto a Microsoft

Il fatto che Linux abbia mantenuto il supporto ai processori Intel 486 per oltre due decenni dopo l’abbandono da parte di Windows, dimostra la natura inclusiva e longeva del software open source. A differenza dei sistemi proprietari legati a logiche commerciali, Linux continua a offrire compatibilità finché esiste una comunità interessata a mantenerla, anche per hardware obsoleto o di nicchia.

Basti pensare che Microsoft ha abbandonato ufficialmente il supporto per i processori Intel 486 con il rilascio di Windows XP, nel 2001. Proprio con XP, l’azienda di Redmond richiese come requisito minimo un processore con supporto per l’istruzione CMPXCHG8B, della quale abbiamo parlato in precedenza, ovvero un Pentium (P5) o superiore.

Un saluto nostalgico agli storici processori Intel

Per chi ha vissuto l’epoca d’oro dell’home computing negli anni ’90, il 486 rappresenta molto più che un microprocessore: è un simbolo dell’inizio dell’informatica personale.

Il 486DX a 33 MHz, spesso accoppiato con 8 o 16 MB di RAM, era una macchina da sogno quando fu rilasciata. L’autore dell’articolo è stato fortunato possessore anche di un PC 486DX, grazie al suo indimenticabile “sponsor” – suo padre -: la CPU Intel costava oltre 1,5 milioni di lire ma offriva un’esperienza informatica davvero al top.

Le CPU Intel 486, introdotte nel 1989, rappresentarono un salto generazionale rispetto ai precedenti 386, grazie a diverse innovazioni tecniche che posero le basi per i processori moderni.

Per la prima volta la CPU integrava un coprocessore matematico (tranne nel modello 486SX), migliorando drasticamente le prestazioni nei calcoli scientifici e grafici. L’introduzione di una cache di primo livello direttamente nel chip aumentò l’efficienza nell’accesso alla memoria e migliorò le prestazioni complessive.

La pipeline permise di eseguire più istruzioni in parallelo, introducendo l’elaborazione “super-scalare” nelle CPU x86 e aumentando il throughput. Con frequenze da 20 MHz fino a oltre 100 MHz nelle versioni DX4, il 486 fu la CPU dominante dell’era MS-DOS e delle prime versioni di Windows (3.x e 95).

Il progresso, però, non fa sconti alla nostalgia. E così, con il kernel Linux 6.15, anche il glorioso 486 entra nel pantheon delle architetture leggendarie ormai “fuori corso”.

Credit immagine in apertura: Henry Mühlpfordt (licenza CC-BY SA 3.0)