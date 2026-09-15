Firefox 156 migliora la gestione di PDF e JPEG, mentre Vulkan resta sperimentale

Mozilla ha rilasciato Firefox 156 nelle scorse ore, con un aggiornamento concentrato soprattutto su prestazioni, compatibilità e gestione del browser.

La nuova versione non punta su una trasformazione dell’interfaccia, ma interviene su componenti utilizzati durante la navigazione quotidiana. Tra i cambiamenti più interessanti figura il visualizzatore PDF, il cui avvio può risultare fino al 45% più rapido rispetto al passato secondo Mozilla.

Sul fronte amministrativo arrivano nuove possibilità di controllo per le organizzazioni, mentre per Linux resta sotto osservazione la decodifica video tramite Vulkan sulle GPU NVIDIA recenti, disponibile nel ramo Nightly.

Firefox 156 migliora PDF e gestione delle immagini

Il cambiamento più immediatamente percepibile riguarda l’apertura dei documenti nel lettore PDF integrato. Mozilla indica un’accelerazione notevole, ottenuta intervenendo sul percorso di inizializzazione del componente. Il valore rappresenta un risultato dichiarato dall’azienda e non una garanzia valida per ogni documento: tempi e benefici effettivi dipendono anche dalle caratteristiche del file e dalla macchina utilizzata.

Un altro intervento riguarda le immagini JPEG di grandi dimensioni. Firefox riduce il consumo di risorse quando deve ridimensionare fotografie ad alta risoluzione per adattarle all’area disponibile nella pagina. Il lavoro interessa sia l’occupazione della memoria sia l’impiego della CPU, con un’ottimizzazione pensata soprattutto per evitare elaborazioni inutilmente pesanti durante il rendering. Nello stesso aggiornamento Mozilla ha corretto un problema che poteva impedire la riproduzione di file FLAC ad alta frequenza di campionamento inseriti all’interno di contenitori MP4.

Firefox 156 introduce anche interventi destinati agli amministratori. Le policy aziendali possono ora disabilitare i Service Worker per siti specifici, mentre l’impostazione DisableLaunchOnLogin viene estesa a macOS. Per gli sviluppatori di estensioni arriva invece la proprietà backgrounds_area nei temi, che permette di stabilire l’area della finestra nella quale vengono visualizzati immagini e gradienti di sfondo. Sono modifiche meno visibili per l’utente comune, ma rilevanti negli ambienti gestiti e nello sviluppo di componenti personalizzati.

Vulkan Video resta una funzione del ramo Nightly

Per gli utenti Linux che utilizzano GPU NVIDIA recenti, il punto più interessante rimane una funzione che non è ancora entrata nella distribuzione stabile. Mozilla ha infatti abilitato in Firefox Nightly la decodifica video hardware attraverso Vulkan su dispositivi qualificati. La modifica risulta associata al ramo 156, ma la documentazione specifica che l’attivazione riguarda Nightly, quindi non deve essere confusa con una caratteristica disponibile nel Firefox stabile.

La distinzione è importante perché Vulkan Video permette al browser di affidare alla GPU una parte dell’elaborazione necessaria alla decodifica dei contenuti video. Nel caso analizzato da Mozilla, il supporto riguarda Linux e schede NVIDIA recenti, con l’attivazione subordinata alla verifica delle capacità hardware e software del sistema. La tecnologia resta quindi in una fase nella quale Mozilla può continuare a verificarne comportamento e compatibilità prima di un’eventuale estensione al canale stabile.