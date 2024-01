Fixa Time e Trend Casa, i due piani di Eni Plenitude per risparmiare su gas e luce

Eni Plenitude presenta due innovative soluzioni per la fornitura di energia: Fixa Time e Trend Casa. Queste offerte sono progettate per adattarsi alle diverse esigenze dei consumatori, garantendo convenienza e trasparenza.

Fixa Time e Trend Casa di Eni Plenitude: i dettagli

Fixa Time di Eni Plenitude offre corrispettivi fissi a consumo per luce e gas per 12 mesi, consentendo ai clienti di stabilizzare il prezzo della materia prima e proteggersi dalle variazioni del mercato energetico.

Scegliendo la domiciliazione bancaria attiva, gli utenti possono godere di uno sconto aggiuntivo del 5% sulla bolletta per 12 mesi di fornitura per ciascuna tipologia di energia.

L’offerta include opzioni tariffarie flessibili, con tariffe monorarie e biorarie per la luce, il tutto a costi fissati per un anno.

Trend Casa propone tariffe allineate all’andamento del mercato energetico, offrendo ai clienti l’accesso a condizioni simili a quelle riservate agli operatori energetici.

La proposta si distingue per la trasparenza, consentendo ai consumatori di monitorare l’indice luce (PUN) in qualsiasi momento attraverso il sito del Gestore Mercato Energetico.

Con la domiciliazione bancaria attiva, è possibile ottenere fino a 24€ di sconto sulla bolletta in due anni per ciascuna fornitura.

Entrambe le offerte di Eni Plenitude sono aperte a tutti i clienti domestici con contatore attivo in Italia e possono essere sottoscritte online fino al 16/01/2024.

Il passaggio a Fixa Time e Trend Casa è senza costi, automatico e non comporta interruzioni nella fornitura, garantendo massima flessibilità.

La libertà di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza vincoli, offre una scelta sicura per coloro che desiderano una gestione dell’energia conveniente e adattabile alle proprie esigenze. Scegli Eni Plenitude per un futuro energetico più vantaggioso.

