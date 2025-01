Cockpit Linux, installate questa interfaccia Web sui vostri server

Chi è abituato a gestire un buon numero di server Linux sa bene quanto sia gravoso collegarsi via SSH quindi impartire una serie di comandi nella finestra del terminale. Cockpit Linux è una soluzione di gestione che fornisce un’interfaccia Web intuitiva per monitorare e amministrare server da remoto, siano essi singoli o multipli. Si propone come un’interfaccia moderna, leggera e facile da usare che consente agli amministratori di sistema di gestire i propri server Linux senza dover interagire direttamente con la riga di comando.

Di base, Cockpit si installa molto semplicemente su qualsiasi distribuzione. Una volta completata l’installazione, il software risponde alle richieste di connessione dirette sulla porta 9090: basta digitare l’IP della macchina seguito da :9090 nella barra degli indirizzi per accedere al pannello di amministrazione.

Per connettersi con altri server Linux (non necessariamente posti nella stessa rete locale), Cockpit utilizza il protocollo SSH (Secure Shell). Aggiungendo un altro sistema Linux all’interfaccia di Cockpit, l’applicazione stabilisce una connessione SSH con la macchina remota e invia su riga di comando le istruzioni corrispondenti alle scelte effettuate dall’amministratore attraverso la comoda interfaccia grafica. Le credenziali SSH sono utilizzate per autenticare l’accesso al server remoto. Una volta stabilita la connessione, Cockpit può interagire con il server remoto, raccogliendo informazioni e eseguendo comandi di amministrazione.

Funzionalità principali di Cockpit Linux

Cockpit consente di visualizzare in tempo reale lo stato del sistema, inclusi l’uso della CPU, la memoria, il disco e le reti. È inoltre possibile avviare, fermare e monitorare i servizi di sistema direttamente dall’interfaccia Web.

Il software offre la possibilità di gestire file e spostarsi all’interno del file system, eventualmente disponendo trasferimenti di file tra il server e il client.

Sempre utilizzando unicamente l’interfaccia Web, si possono installare e rimuovere software da qualunque macchina avvalendosi del package manager integrato in ciascuna distribuzione.

L’amministratore può inoltre aggiungere, modificare o rimuovere utenti e gruppi nel sistema nonché applicare aggiornamenti e svolgere attività di manutenzione tramite Cockpit.

Come si vede nell’immagine, Cockpit è in questo caso utilizzato da un sistema Windows 10 per amministrare un sistema Linux Debian disponibile in rete locale.

Il grande punto di forza risiede nell’interfaccia grafica semplice, accessibile anche a chi non è un esperto. Inoltre, come accennato in precedenza, la gestione centralizzata prevede la possibilità di gestire più server da un’unica interfaccia, riducendo la complessità operativa. Con un un’unica applicazione si possono ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle risorse e sullo stato di ciascun sistema.

Nell’immagine, un esempio degli aggiornamenti che Cockpit rileva come disponibili per il sistema Linux oggetto di controllo. È possibile installarli dalla stessa interfaccia scegliendo se limitarsi o meno all’installazione delle sole patch di sicurezza.

Gestione dei server remoti

Una volta stabilita la connessione tra Cockpit e i server remoti, l’interfaccia Web permette di amministrare queste macchine proprio come se il software di gestione fosse installato direttamente su di esse.

Tra le operazioni effettuabili citiamo il monitoraggio delle risorse di sistema (CPU, RAM, disco, rete), l’avvio e arresto di servizi, la gestione dei pacchetti software, degli aggiornamenti di sistema, la gestione degli utenti e dei permessi.

L’amministratore fornisce le credenziali (username e password) per ciascun server remoto, che vengono salvate nell’interfaccia di Cockpit per poter stabilire la connessione in modo sicuro.

In alternativa, è possibile configurare chiavi SSH per accedere senza bisogno di inserire manualmente la password ogni volta. In questo modo è possibile snellire ulteriormente il processo di connessione remota.

Gestione di macchine virtuali e container

Uno dei grandi vantaggi di Cockpit consiste nella disponibilità di strumenti avanzati per la gestione della virtualizzazione e dei container. Il software mette a disposizione un’interfaccia centralizzata e modulare che facilita la gestione di macchine virtuali e container, rendendo più accessibili operazioni che altrimenti richiederebbero competenze avanzate e l’utilizzo della riga di comando.

Installando il pacchetto cockpit-machines , si possono creare e amministrare macchine virtuali basate su KVM (Kernel-based Virtual Machine). Avvalendosi del pannello di controllo di Cockpit, si possono creare, avviare, arrestare e rimuovere macchine virtuali; configurare le risorse allocate (CPU, memoria, storage); monitorare lo stato delle macchine virtuali e accedere ai loro log.

Con l’installazione del pacchetto cockpit-podman , Cockpit si apre alla gestione dei container utilizzando Podman.

Le funzionalità includono la creazione, avvio e arresto di container, la visualizzazione dei log dei container e il monitoraggio delle loro performance, la gestione delle immagini dei container, inclusa la possibilità di scaricare e rimuovere immagini.

Anche se Podman è il gestore di container predefinito in Cockpit, è possibile configurare Cockpit per lavorare con Docker attraverso plugin specifici.

Conclusioni

In definitiva, Cockpit rappresenta una soluzione potente e user-friendly per la gestione e il monitoraggio dei server Linux. La sua interfaccia Web intuitiva rende l’amministrazione remota semplice anche per chi non è un esperto, riducendo la necessità di utilizzare la riga di comando. La possibilità di gestire più server da un’unica interfaccia, monitorando in tempo reale risorse come CPU, memoria, disco e rete, offre un vantaggio significativo in termini di efficienza operativa.

Inoltre, le funzionalità avanzate per la gestione di macchine virtuali e container, unite alla compatibilità con tecnologie come KVM e Podman, fanno di Cockpit una soluzione completa per l’amministrazione di ambienti complessi e dinamici. L’integrazione della gestione remota tramite SSH e la possibilità di configurare l’accesso tramite chiavi SSH ne potenziano ulteriormente la sicurezza e la facilità d’uso.