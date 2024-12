Cos'è una fork bomb su Linux e come difendersi

Nel 2022, Jan Kopriva, docente ed esperto di sicurezza, è intervenuto con un interessante commento per spiegare quale, secondo lui, fosse il malware più semplice in circolazione. E ha puntato il dito verso le fork bomb, un tipo di attacco Denial of Service (DoS) che sfrutta la capacità di un sistema operativo di creare processi al fine sovraccaricare le risorse disponibili, in particolare CPU e RAM. Se controllate ad esempio sulla stessa Wikipedia, la fork bomb citata nel caso di Linux è la seguente: :(){ :|:& };:

Il comando, apparentemente benevolo, è invece studiato per consumare le risorse macchina rendendo il sistema progressivamente sempre più ingestibile, fino a provocare il crash dello stesso.

Gli attacchi fork bomb sono pericolosi perché creano continuamente ulteriori processi e assegnano loro nuove risorse, fino al completo esaurimento.

Come funziona un attacco fork bomb su Linux

Indipendentemente dal sistema operativo o dal linguaggio di programmazione utilizzato, le fork bomb funzionano tutte allo stesso modo. Nel caso del comando :(){ :|:& };: (che non va assolutamente utilizzato su nessun sistema Linux “in produzione”), la sintassi è volutamente criptica.

Basti pensare che il simbolo : iniziale definisce una funzione chiamata : (il nome della funzione è un semplice due punti). La porzione () { :|:& }: è il corpo della funzione, che si richiama da sola due volte utilizzando il simbolo pipe. Sono così creati due processi figli. Con il simbolo & , ogni chiamata è eseguita in background: in questo modo il processo principale può continuare a funzionare.

Mentre il carattere ; termina la definizione della funzione, il due punti finale richiama la funzione appena definita, innescando di fatto un ciclo infinito.

Per rendere il tutto più chiaro, assegnando un nome “umano” alla funzione e usando opportunamente l’indentazione, si potrebbe scrivere il seguente comando equivalente:

dos() { dos | dos & }; dos

Le conseguenze di una fork bomb sono evidenti e consistono in un repentino e rapido aumento del numero di processi (task) in esecuzione oltre che del carico medio del sistema. La macchina diventa lenta e non risponde più, cessando poi di funzionare (crash).

Come evitare gli effetti più gravi delle fork bomb

Abbiamo sottolineato in precedenza che l’utilizzo del comando :(){ :|:& };: porta all’impossibilità di gestire qualunque sistema Linux. L’unico modo per riprenderne il controllo è effettuare un riavvio fisico della macchina. Questo potrebbe essere un grave problema per i sistemi server che, notoriamente, sono gestiti utilizzando SSH e altre soluzioni di accesso remoto.

Chi volesse fare qualche esperimento, quindi, lo faccia solo ed esclusivamente attrezzandosi con una macchina virtuale creata allo scopo.

Gli account root hanno accesso illimitato alle risorse, quindi una fork bomb eseguita con i privilegi di root causerà inevitabilmente un crash. Tuttavia, gli account sprovvisti dei privilegi più ampi possono essere impostati in maniera tale da non poter impegnare troppe risorse. La direttiva max user processes, ad esempio, è essenziale per definire il numero massimo di processi che ciascun account può creare.

Il limite correntemente impostato può essere verificato mediante il comando ulimit -u . Definendo il numero massimo di processi eventualmente instanziabili, si impedisce a una fork bomb di consumare tutte le risorse del sistema. Il comando ulimit -a offre una panoramica completa su tutte le impostazioni rilevanti.

Con ulimit -S -u , seguito dal numero dei processi attivabili da ciascun account, è possibile neutralizzare gli effetti di un attacco.

Conclusioni

Le fork bomb sono ben più di una semplice curiosità. Come spiegato nell’introduzione, sono attacchi deliberati che possono causare danni sui sistemi usati in produzione.

Per questo è di fondamentale importanza comprenderne il funzionamento e le possibili conseguenze. L’utilizzo responsabile delle risorse di sistema e l’implementazione di opportune misure di sicurezza, come l’applicazione di limiti sui processi degli utenti, possono mitigare i rischi.