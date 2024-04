Immaginate un’intelligenza artificiale capace di creare musica a partire da semplici istruzioni testuali. Stable Audio 2.0 è proprio questo: un’applicazione Web che sfrutta un modello generativo capace di produrre sequenze musicali a partire da input in linguaggio naturale.

Sviluppata da Stability AI, gli autori del noto modello Stable Diffusion, Stable Audio 2.0 si presenta come uno strumento versatile per la creazione di musica.

Per iniziare a usare Stable Audio, è sufficiente registrarsi cliccando sul pulsante Sign up in alto a destra: il login può essere effettuato creando un account personale (con indirizzo email e password) oppure effettuando l’autenticazione con Google (via OAuth). Prima di utilizzare il servizio, è necessario selezionare I have read and accept the Terms and Conditions quindi fare clic su Next. A questo punto è tutto pronto per generare musica con Stable Audio.

Come creare musica con l’IA di Stable Audio

Per creare musica con l’intelligenza artificiale di Stable Audio, è sufficiente inserire una descrizione della musica che si desidera generare nel campo di immissione testo in alto a sinistra, decidere la durata del brano (fino a 3 minuti) quindi cliccare su Generate.

Come nel caso di qualunque modello generativo, fornendo un prompt ricco di dettagli e di sfumature tecniche, si possono ottenere brani musicali molto più aderenti alle proprie aspettative. Cliccando su None a destra di Prompt library, è possibile accedere ad alcuni esempi, da utilizzare come fonte d’ispirazione. Tuttavia, risultati migliori dal punto di vista creativo si ottengono proprio spendendo un po’ di tempo nella formulazione articolata del prompt in input.

La creazione di un brano da 3 minuti richiede solitamente all’incirca due minuti di tempo. Al termine dell’operazione, si troverà il pulsante Play accanto al brano generato, nel riquadro a destra.

I pulsanti per la condivisione e per il download, posti immediatamente sulla destra, consentono di inviare il brano musicale ad altri utenti oppure di scaricarlo in altri formati (ad esempio MP3). Per il download come WAV, è richiesto l’upgrade del proprio account, con l’attivazione di un profilo a pagamento.

Il pulsante Use as input, consente di creare musica simile a quella generata mentre Input audio, sulla sinistra, dà modo di aggiungere una propria traccia al processo di generazione. Così facendo, l’intelligenza artificiale può creare versioni derivate.

Stable Audio è gratuito?

Un servizio basato sull’intelligenza artificiale e sul sottostante modello generativo come Stable Audio può essere utilizzato gratis per generare fino a 20 tracce su base mensile. I “crediti” residui sono mostrati nella parte superiore della pagina principale di Stable Audio.

I brani generati con il profilo free, possono essere impiegati esclusivamente per usi personali. Per accedere alla Creator license, che permette di generare brani sfruttabili con finalità commerciali, è necessario attivare un abbonamento: i piani attivabili sono descritti, uno per uno, nella pagina Pricing.

La creazione di un brano musicale da 3 minuti con Stable Audio, comporta la spesa di due crediti. Di fatto, quindi, gli utenti che decidono di rimanere con il profilo free possono creare soltanto 10 tracce.

Credit immagine in apertura: Marcela Laskoski (Unsplash).