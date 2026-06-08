Crimpare un cavo Ethernet: gli errori che possono rallentare tutta la rete

Un connettore RJ-45 crimpato male sembra un dettaglio banale, ma può trasformare un cavo Ethernet in una fonte di errori intermittenti, perdita di velocità e falsi problemi di rete. Anche nel 2026, mentre WiFi 7 promette velocità sempre più elevate e una maggiore efficienza nella gestione dei dispositivi connessi (con già WiFi 8 all’orizzonte), gran parte del traffico dati più critico continua a transitare attraverso collegamenti Ethernet. Server, NAS, sistemi di videosorveglianza, access point professionali, workstation per l’elaborazione AI e piattaforme di virtualizzazione dipendono ancora da connessioni fisiche per garantire affidabilità, latenza contenuta e prestazioni costanti.

L’evoluzione delle connessioni in fibra ottica e la crescente diffusione di reti Multigigabit da 2,5, 5 e 10 Gigabit hanno inoltre aumentato l’attenzione verso aspetti che fino a pochi anni fa molti utenti consideravano marginali. Quando si trasportano grandi volumi di dati, alimentazione PoE e flussi di rete continui, la qualità del cablaggio assume un’importanza determinante: un singolo punto debole può compromettere le prestazioni dell’intera infrastruttura.

Tra gli elementi più sottovalutati c’è appunto la terminazione del cavo Ethernet: la corretta installazione di un connettore RJ45 richiede il rispetto di precise regole tecniche legate alla disposizione delle coppie twistate, alla schermatura e alla riduzione delle interferenze elettromagnetiche.

Perché crimpare un cavo Ethernet non è solo una questione di colori

Il collegamento Ethernet utilizza quattro coppie di fili intrecciati in cui i due conduttori di ogni coppia trasportano segnali elettrici uguali ma di polarità opposta, una tecnica che aiuta a ridurre le interferenze e il rumore elettrico. Se le coppie vengono separate e perdono parte dell’intreccio in prossimità del connettore, il collegamento può comunque funzionare, ma le prestazioni possono peggiorare sensibilmente alle velocità di 1 Gbps, 2,5 Gbps e 10 Gbps.

La torsione dei conduttori non serve a fare ordine: serve proprio ai fini della trasmissione. Un tratto finale del cavo eccessivamente lungo e poco ordinato aumenta il rischio di NEXT (Near-End Crosstalk), ossia di interferenze elettromagnetiche tra le coppie di fili in prossimità del punto di terminazione. Nei test professionali, una terminazione eseguita in modo non corretto rappresenta ancora una delle cause più frequenti di mancato superamento delle verifiche.

T568A e T568B: scegliere uno standard e rispettarlo

Gli schemi T568A e T568B sono definiti dallo standard ANSI/TIA-568.2-D per la terminazione dei cavi Ethernet.

Entrambi sono corretti e pienamente compatibili: la differenza principale riguarda la disposizione delle coppie di fili verde e arancione.

Per realizzare un cavo dritto (straight-through), è necessario utilizzare lo stesso schema di cablaggio a entrambe le estremità del cavo. Con lo schema T568B, osservando il connettore RJ45 dal lato corretto, l’ordine dei fili è il seguente: bianco/arancione, arancione, bianco/verde, blu, bianco/blu, verde, bianco/marrone e marrone. Nello schema T568A, invece, le coppie verde e arancione si scambiano di posizione.

Utilizzare T568A su un’estremità e T568B sull’altra genera un cavo incrociato o crossover, progettato in passato per collegare direttamente dispositivi di rete senza apparati intermedi. Oggi questa configurazione è quasi sempre inutile grazie alla tecnologia Auto MDI-X, che rileva automaticamente il tipo di collegamento e adatta la comunicazione di conseguenza.

L’errore più grave: lasciare una porzione eccessiva del cavo scoperta

Quando si decide di crimpare un cavo Ethernet, la guaina, cioè il rivestimento protettivo che racchiude tutti i fili interni, deve entrare nel plug RJ-45 e posizionarsi sotto il fermacavo. In questo modo eventuali trazioni sono assorbite dalla guaina e non dai singoli conduttori, riducendo il rischio di danni o disconnessioni.

Una crimpatura eseguita correttamente lascia visibile solo una minima parte dei fili interni: le coppie di conduttori intrecciati devono essere separate il meno possibile, solo per il tratto necessario a raggiungere i contatti del connettore.

Dopo averli allineati nell’ordine corretto, i fili vanno tagliati in modo uniforme e inseriti contemporaneamente nel plug. Con i connettori pass-through, i conduttori attraversano completamente il plug e sono rifilati a filo mediante l’uso di pinza specifica durante la fase di crimpatura.

Cavi schermati, connettori giusti e PoE

È importante sapere che non tutti i cavi sono compatibili con gli stessi connettori plug.

Un cavo schermato, come un modello STP o F/UTP dotato di una lamina metallica e di un filo di continuità della schermatura (o drain wire, utilizzato per collegare la schermatura alla messa a terra), deve essere terminato con connettori anch’essi schermati. In caso contrario, la schermatura non mantiene la continuità elettrica necessaria per funzionare correttamente. Utilizzare un connettore in plastica non schermato su un cavo schermato comporta spesso la perdita dei benefici della schermatura, riducendo la protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Il drain wire è un conduttore metallico non isolato (o leggermente isolato) che corre a contatto con la schermatura del cavo, generalmente una lamina metallica (foil shield). La sua funzione non è trasportare il segnale dati, ma fornire un punto di contatto elettrico continuo con la schermatura, facilitando il collegamento a terra (grounding) e il mantenimento della continuità della schermatura lungo tutto il collegamento.

In un cavo Ethernet schermato, ad esempio F/UTP o S/FTP, il drain wire consente ai connettori schermati di entrare in contatto elettrico con la schermatura del cavo senza dover fare affidamento esclusivamente sulla sottile lamina metallica, che potrebbe rompersi o non garantire un contatto affidabile.

Con il PoE (Power over Ethernet) l’attenzione cresce ancora: IEEE 802.3bt usa tutte e quattro le coppie per alimentare dispositivi energivori, come access point WiFi 6/7, videocamere PTZ e terminali industriali. Una crimpatura scadente non introduce solo errori dati: può aumentare resistenza di contatto, calore locale e instabilità sotto carico.

Quando conviene crimpare un cavo Ethernet e quando no

In un laboratorio domestico vale la pena fare esperienza diretta con il cablaggio, ma è importante distinguere tra i cavi patch e il cablaggio strutturato permanente.

Per collegamenti di breve distanza tra switch, NAS, router e server, un cavo Cat 6 o Cat 6A già assemblato in fabbrica ha un costo contenuto e garantisce generalmente una qualità più uniforme e affidabile.

Quando invece i cavi devono passare all’interno delle pareti, raggiungere armadi rack o terminare in prese di rete, nella maggior parte dei casi è preferibile collegarli a keystone jack o a un patch panel, utilizzando poi brevi patch cord già certificati per connettere i dispositivi. Un keystone jack è un modulo di terminazione per i cavi di rete, mentre un patch panel è un pannello che raccoglie e organizza più connessioni. Questa soluzione riduce le sollecitazioni meccaniche sui connettori, semplifica gli interventi di manutenzione e assicura prestazioni più costanti e prevedibili nel tempo.

La procedura corretta per crimpare un cavo Ethernet

Si parte tagliando il cavo in modo netto, poi si rimuove poca guaina, senza incidere l’isolamento dei conduttori. Le coppie si aprono con delicatezza, si ordinano secondo T568A o T568B, si appiattiscono tra pollice e indice e si tagliano tutte alla stessa lunghezza.

A quel punto il fascio entra nel connettore in un solo movimento. Bisogna verificare due cose: tutti gli 8 fili devono arrivare fino in fondo e la guaina entrare sotto il fermo. Solo dopo si effettua la crimpatura vera e propria.

A valle di tutto questo, un cable tester economico permette almeno di controllare continuità e ordine dei pin; un certificatore professionale misura invece parametri come return loss, NEXT e alien crosstalk.

Tester Ethernet economici per controllare la continuità

I tester Ethernet più economici, facilmente acquistabili su Amazon, come il KOLSOL Network Cable Tester, il VCE RJ45/RJ11 Cable Tester o il Noyafa NF-468, effettuano controlli di base sulla continuità del cablaggio. In pratica verificano che ciascun conduttore arrivi correttamente all’estremità opposta, segnalando inversioni di pin, cortocircuiti, interruzioni o errori nell’ordine dei fili. Se il tester mostra la classica sequenza da 1 a 8 senza anomalie, significa che il cavo è stato terminato correttamente dal punto di vista elettrico.

Il problema è che un risultato positivo non garantisce automaticamente prestazioni elevate. Un cavo può superare il test di continuità e continuare a presentare problemi durante il funzionamento reale: una coppia eccessivamente srotolata, una terminazione poco accurata o un connettore di bassa qualità possono infatti degradare il segnale senza produrre errori rilevabili da un semplice tester da poche decine di euro.

Tester più evoluti per verificare i cavi di rete

Per chi desidera uno strumento più evoluto, modelli come il Noyafa NF-8209, il Noyafa NF-8508 oppure il Klein Tools Scout Pro 3 offrono funzionalità aggiuntive particolarmente utili durante l’installazione o la manutenzione di una rete. Oltre a verificare il cablaggio, consentono di stimare la lunghezza della tratta, individuare il punto di una rottura, identificare porte di rete attive e localizzare cavi all’interno di armadi o canaline. In caso di guasto, ad esempio, possono indicare che una coppia risulta interrotta a una determinata distanza dal punto di terminazione, riducendo notevolmente i tempi di diagnosi.

Quando si passa alle verifiche professionali entrano in gioco strumenti di fascia completamente diversa come il Fluke MicroScanner2 MS2-100. Questo dispositivo non si limita a controllare la continuità, ma fornisce informazioni dettagliate sul collegamento, identificando servizi Ethernet attivi, lunghezza delle tratte, anomalie di cablaggio e configurazione delle coppie. Molti installatori lo considerano il minimo indispensabile per lavorare su reti aziendali senza dover ricorrere immediatamente a un certificatore completo.

La certificazione vera e propria richiede invece strumenti ancora più evoluti, che possono costare diverse migliaia di euro, misurano parametri fondamentali come return loss, NEXT, FEXT, attenuazione, ritardo di propagazione e alien crosstalk. Grazie a queste misurazioni possono stabilire se una tratta soddisfa realmente i requisiti previsti dagli standard Cat 5e, Cat 6, Cat 6A o superiori.