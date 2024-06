PEC Aruba non funziona più da client email come Outlook: cosa fare

La PEC Aruba è il primo servizio nella sua categoria ad aver recentemente ottenuto un’attestazione di conformità per la fornitura di servizi di recapito certificato qualificato basati sugli standard REM (Registered Electronic Mail). Significa che un organismo come ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione) ha riconosciuto la posta elettronica certificata del gestore italiano in linea con i requisiti di conformità stabili a livello europeo per garantire interoperabilità a livello nazionale ed internazionale.

Il Regolamento eIDAS ha introdotto la definizione di servizio di recapito certificato qualificato. La normativa italiana ha a sua volta sancito la necessità di individuare le regole tecniche per adeguare la PEC alle prescrizioni concordate in sede europea. L’obiettivo era quello di superare i limiti della “vecchia PEC” che non verificava l’identità del mittente e del destinatario; non accertava, in maniera inoppugnabile, l’autenticità e l’integrità dei documenti trasmessi; non era interoperabile con altri sistemi usati in Europa. Il tutto pur essendo uno strumento di comunicazione certificato.

Agli utenti possessori di una casella PEC tradizionale, i vari gestori stanno via via chiedendo di aggiornare l’indirizzo in modo da renderlo conforme ai nuovi standard europei.

La vecchia PEC si aggiorna e diventa europea attraverso la conferma della propria identità

Rendere conforme la casella PEC è facile e gratuito. Il gestore informa che per trasformare la casella di posta elettronica certificata in una PEC europea, è necessario completare due operazioni:

Confermare l’identità del titolare utilizzando uno dei metodi di riconoscimento previsti (SPID, CIE, videochiamata con operatore, firma digitale…)

del titolare utilizzando uno dei metodi di riconoscimento previsti (SPID, CIE, videochiamata con operatore, firma digitale…) Attivare l’autenticazione a due fattori. Oltre al nome utente e alla password, per accedere al contenuto della casella PEC è necessario confermando l’accesso attraverso un secondo fattore, ad esempio digitando un codice ricevuto o generato sullo smartphone.

La “conversione” della vecchia PEC nella PEC europea, di solito si concretizza non appena si accede al pannello di gestione Web dell’account corrispondente.

Cosa fare se la PEC Aruba non funziona più da client email

Com’è facile immaginare, l’introduzione del meccanismo di autenticazione a due fattori (o verifica in due passaggi), determinerà l’impossibilità di gestire il contenuto della casella PEC con un client email quale Outlook, Thunderbird, Apple Mail, Gmail (inteso come app client installabile sui dispositivi mobili), Mailbird e così via.

Dopo la conversione alla PEC europea, chi non si limitasse a usare la PEC Aruba tramite webmail ma preferisse gestirla attraverso un tradizionale client email, riscontrerà l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi.

Per risolvere questo problema e ripristinare il funzionamento della PEC Aruba da client mail, è innanzi tutto necessario accedere alla pagina di configurazione Password per programmi di posta. Il login è effettuabile digitando username e password associati alla casella PEC quindi superando il sistema di verifica in due passaggi (la richiesta di accesso va autorizzata tramite app Aruba PEC installata lato smartphone).

Servendosi del pulsante Genera nuova password, si richiede la generazione di una password da usare solo ed esclusivamente per l’autenticazione tramite client email tradizionali.

La password generata dal servizio Aruba PEC, può essere copiata e incollata nel campo Password, all’interno delle impostazioni dell’account (su Outlook, Thunderbird, Apple Mail, Gmail e così via). Gli indirizzi dei server di posta (IMAP/SMTP) e le porte di comunicazione restano invariate (sono riassunte in questa pagina).

In ogni caso, la password utilizzata all’interno dei programmi di posta deve essere obbligatoriamente cambiata ogni 3 mesi.

Credit immagine in apertura: iStock.com – EKIN KIZILKAYA