Piattaforma Unica: come funziona il servizio per studenti e famiglie

Già a luglio 2021, a pandemia non ancora conclusa, il Consiglio Europea spingeva l’acceleratore sulla realizzazione di un nuovo sistema educativo che mettesse al centro i giovani e i loro bisogni. Piattaforma Unica, ufficialmente inaugurata a fine ottobre 2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), è un’iniziativa che vuole semplificare l’accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti, per agevolare le comunicazioni scuola-famiglia e supportare l’orientamento dei ragazzi nell’ambito educativo.

La Piattaforma Unica integra due funzioni principali: da un lato facilita le iscrizioni scolastiche, permettendo alle famiglie di gestire comodamente l’intero processo di iscrizione. Dall’altro, come accennato in precedenza, la piattaforma supporta attivamente l’orientamento degli studenti, grazie all’introduzione di nuovi strumenti e alle figure del docente tutor e del docente orientatore.

Cos’è Piattaforma Unica nel dettaglio e che cosa offre

Piattaforma Unica è organizzata in tre sezioni chiave: Risorse per l’orientamento e il talento, Informazioni sulle iniziative e Servizi digitali innovativi. Per accedere a Unica, è sufficiente collegarsi con il sito ufficiale quindi effettuare l’autenticazione attraverso il sistema di gestione dell’identità digitale che si preferisce (SPID, CIE, CNS e identità digitali rilasciati da altri Stati membri dell’Unione Europea), avvantaggiandosi così della massima sicurezza e affidabilità.

Gli studenti possono accedere alla piattaforma anche tramite app per smartphone: è possibile scaricare l’applicazione Unica da Apple App Store e Google Play Store sui dispositivi mobili con sistema operativo iOS (versione 11 e successive) e Android (versione 6 e successive).

L’app fornisce le stesse informazioni disponibili attraverso la piattaforma Web di Unica. Al momento in cui scriviamo, comunque, la funzionalità Calendario non risulta ancora attiva e sarà abilitata per tutti gli studenti che hanno un docente tutor assegnato.

Come funziona l’E-Portfolio

Nell’area privata, una volta conclusa con successo la procedura di autenticazione, gli studenti e le famiglie possono trovare l’E-Portfolio, ovvero lo strumento digitale realizzato per fornire un quadro complessivo del percorso scolastico e dei progressi compiuti.

Si tratta di uno strumento che contribuisce a indirizzare al meglio le decisioni sul successivo percorso di studi. Nella sezione Docente tutor, è ad esempio possibile richiedere un incontro con il docente tutor, assegnato agli studenti che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Sappiamo infatti quanto sia cruciale, soprattutto in vista di un ingresso nel mondo lavorativo di oggi oppure di una prosecuzione degli studi in ambito accademico, soppesare bene le competenze, il bagaglio esperienziale e le naturali inclinazioni di ciascuno studente. Con il fine di fare la scelta giusta al momento giusto.

Genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni, trovano accesso al servizio per le iscrizioni al primo anno di scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, oltre che ai centri di formazione professionale delle regioni che hanno aderito al servizio. È inoltre possibile beneficiare dei servizi che danno accesso ad agevolazioni speciali, come quella per i viaggi di istruzione.

L’E-Portfolio permette insomma di seguire lo sviluppo delle competenze dello studente, mettendo a disposizione anche una panoramica a 360 gradi delle esperienze formative maturate in ambito scolastico ed extrascolastico, con la condivisione delle varie certificazioni conseguite.

Percorso di studi

La sezione E-Portfolio della Piattaforma Unica è attualmente a sua volta suddivisa in quattro aree. Nella pagina Percorso di studi si possono trovare le informazioni sulla scuola, la classe e l’indirizzo di studi che lo studente sta frequentando nell’anno scolastico corrente oltre al piano di studi corrispondente.

La piattaforma rende disponibili anche informazioni come il piano di studi seguito negli anni precedenti e l’esito dello scrutinio finale di ciascun anno scolastico, gli eventuali esami di idoneità/integrativi sostenuti e i crediti scolastici acquisiti negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Nella seconda parte della pagina, è disponibile un elenco delle esperienze formative svolte in ambito scolastico, divise per tipologia.

Dopo aver conseguito il diploma, la stessa sezione aggiunge le informazioni sul titolo di studio conseguito, il punteggio complessivo ottenuto e il dettaglio dei punteggi per le diverse prove d’esame.

Sviluppo competenze

La sezione Sviluppo competenze della Piattaforma Unica ha un’impostazione che guarda all’Europa e alle linee guida definite a livello centrale. Permette di visualizzare nel dettaglio le attività svolte dagli studenti, permettendo ai docenti di monitorare lo sviluppo e l’apprendimento.

Il contenuto di quest’area è alimentata dalle informazioni registrate dalla scuola nel suo sistema informativo, offrendo una visione completa e aggiornata dello sviluppo delle competenze degli studenti. La barra associata a ciascuna competenza indica l’andamento dei progressi compiuti.

Sviluppo competenze è una delle nuove funzionalità introdotte nella Piattaforma Unica, implementata a partire dal 27 marzo 2024. Qui è possibile aggiungere anche eventuali attività extrascolastiche e certificazioni che confluiscono nel Curriculum dello studente.

Quest’ultimo documento è preso in considerazione dalla commissione dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione nella conduzione del colloquio e che è allegato al diploma conseguito al superamento dell’esame.

Il concetto di Capolavoro e l’Autovalutazione

Il “Capolavoro” è un prodotto di qualsiasi tipologia che uno studente dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado ritiene maggiormente rappresentativo dei suoi progressi e delle competenze acquisite.

Si tratta di uno strumento utile per l’autovalutazione e l’orientamento, che facilita agli studenti l’analisi obiettiva delle competenze e una riflessione analitica sul percorso formativo svolto.

La sezione Autovalutazione, invece, non risulta ad oggi ancora disponibile ma lo sarà nel prossimo futuro. Si tratta comunque di un’area che funge da ausilio per la valutazione delle competenze maturate dagli studenti, a partire dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Qui gli studenti possono autovalutare le competenze maturate e inserire riflessioni in chiave valutativa, autovalutativa e orientativa sul proprio percorso di studi.