Quanto Linux c'è oggi all'interno di Windows?

Vi risparmiamo gli epiteti che in passato i vertici di Microsoft avevano riservato a Linux: ne abbiamo parlato più volte in passato e non è il caso di tornarci ancora. Sotto la guida di Satya Nadella, tuttavia, ha preso vigore lo slogan “Microsoft loves Linux” dal momento che il pinguino è da tempo parte integrante e braccio insostituibile del business dell’azienda di Redmond. Basti pensare che, come abbiamo ricordato nell’articolo su GNU/Linux, la stragrande maggioranza delle macchine virtuali su Microsoft Azure (più del 60%) utilizza proprio il sistema operativo basato sul kernel ideato da Linus Torvalds. Sapevate che esiste anche una distribuzione Microsoft Linux? E che Linux è ormai parte integrante di Windows?

In che modo Linux è presente in Windows?

Cosa incredibile appena fino a qualche anno fa, Linux è presente all’interno di Windows grazie al Windows Subsystem for Linux (WSL), una funzionalità che consente agli utenti di eseguire distribuzioni del pinguino senza dover ricorrere né al dual boot né a soluzioni per la virtualizzazione più pesanti.

Oggetto di diversi nostri articoli, Microsoft ha introdotto WSL in Windows 10 per poi migliorarlo significativamente in termini di compatibilità, funzionalità e confermarlo in Windows 11.

La prima versione di WSL, introdotta nel 2016, simulava un kernel Linux tramite un “translation layer“. WSL 2, molto più avanzato, ha accantonato la soluzione iniziale di WSL e utilizza un kernel Linux reale in esecuzione su una macchina virtuale altamente ottimizzata da Microsoft, integrata direttamente nel sistema operativo.

In questo modo, è possibile installare ed eseguire – sia su Windows 10 che su Windows 11 – più distribuzioni Linux contemporaneamente.

Integrazione avanzata Windows + Linux

Microsoft ha fatto in modo che Linux e Windows possano cooperare in modo nativo. Con WSL 2 è possibile trarre vantaggio da queste caratteristiche:

Accesso incrociato ai file tra Windows e Linux: significa che il sistema operativo Windows sottostante può accedere al file system delle distro Linux installate e viceversa.

tra Windows e Linux: significa che il sistema operativo Windows sottostante può accedere al file system delle distro Linux installate e viceversa. Supporto GUI Linux in WSL (tramite WSLg): è possibile lanciare app Linux dotate di interfaccia grafiche direttamente su Windows (hanno la loro finestra e possono essere inserite sul desktop, nel menu Start, nella barra delle applicazioni,…).

Linux in WSL (tramite WSLg): è possibile lanciare app Linux dotate di interfaccia grafiche direttamente su Windows (hanno la loro finestra e possono essere inserite sul desktop, nel menu Start, nella barra delle applicazioni,…). Supporto Docker Desktop con motore su WSL 2.

Desktop con motore su WSL 2. Systemd supportato ufficialmente in WSL 2.

Kernel Linux aggiornabile tramite Windows Update.

Sicurezza e compatibilità

Il kernel Linux usato in WSL 2 è ufficialmente mantenuto da Microsoft su GitHub. Le distribuzioni su WSL sono certificate da Microsoft e disponibili su Microsoft Store, oltre che installabili direttamente dalla riga di comando. Inoltre, l’integrazione è sufficientemente robusta da poter utilizzare Linux in ambienti enterprise Windows.

Microsoft ha persino contribuito al kernel Linux per migliorare il supporto Hyper-V.

Dove trovare Linux in Windows 11 e Windows 10

Come spiegato nell’articolo su come eseguire Linux in Windows, aprendo una finestra PowerShell o il prompt dei comandi ( cmd ) in Windows 10 e 11, basta digitare il comando che segue per ottenere la lista delle distribuzioni Linux installabili:

wsl -l -o

Il messaggio Il sottosistema Windows per Linux non è installato, conferma che WSL 2 non è presente. Basta premere Invio, evitando di lasciare scadere il timeout di 60 secondi, per avviare l’installazione di WSL. Ad operazione ultimata, è necessario riavviare il sistema.

Per installare Ubuntu 24.04, ad esempio, ed eseguirlo in ambiente Windows, basta scrivere quanto segue:

wsl --install -d Ubuntu-24.04

Windows effettua il download dell’immagine di Ubuntu quindi chiede di impostare nome utente e password per l’utente root da usare con la distro (potrebbe essere necessario avviare la distribuzione con wsl -d Ubuntu-24.04 ).

Distribuzioni Linux integrate in Windows

Dopo la comparsa della riga di comando Linux, suggeriamo di digitare exit per uscire dalla macchina WSL e tornare al prompt di Windows.

Nel menu Start troverete subito il riferimento alla distribuzione Linux appena installata, che vi permetterà di accedervi in qualunque momento.

Non è finita qui: perché digitando ad esempio ls /mnt/c/Users si accede dalla distro Linux al file system di Windows (in questo caso all’elenco delle cartelle associate agli account utente presenti nella macchina host). Da Windows, si può premere Windows+R quindi digitare \\WSL$ per accedere al file system delle distribuzioni installate.

Installando una qualunque applicazione grafica, ad esempio l’editor di testo gedit in Linux, WSLg ne visualizza la corrispondente finestra in Windows permettendo di ridimensionarla e posizionarla liberamente sullo schermo.

Conclusioni

Quello che un tempo sembrava uno scenario impensabile, oggi è una realtà consolidata: Linux non solo convive con Windows, ma è diventato un alleato strategico per Microsoft.

Con WSL, l’azienda di Redmond ha saputo coniugare la potenza e la flessibilità del mondo open source con l’usabilità e l’integrazione dell’ecosistema Windows. Il risultato è una piattaforma ibrida che consente a sviluppatori, sysadmin e power user di lavorare con il meglio di entrambi i mondi, senza compromessi.

Il supporto ufficiale, la continua evoluzione di WSL, l’integrazione di systemd e delle GUI, insieme al contributo diretto di Microsoft al kernel Linux, mostrano una trasformazione culturale e tecnica che ha superato i vecchi antagonismi. In un mondo IT sempre più orientato alla collaborazione tra ambienti eterogenei, WSL rappresenta una delle soluzioni più intelligenti e versatili per affrontare le sfide moderne dello sviluppo software e dell’amministrazione di sistema.